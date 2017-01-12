Hakkında müebbet istenen Berberoğlu, Bozdağ'la böyle görüştü

MİT Tırları davasında hakkında müebbet hapis istenen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Genel Kurul'da anayasa görüşmeleri devam ederken sohbet etti.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Genel Kurul'da anayasa görüşmeleri devam ederken sohbet etti.

Savcılık mütalaasında Enis Berberoğlu için "Devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararlar bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklayıp yayınlamak" suçundan müebbet hapis talep edilmişti.

"FEZLEKEYLE O MADDE DEĞİŞTİRİLDİ"

CHP'li Berberoğlu, MİT TIR' ları davasında müebbet hapsini isteyen savcıyı böyle eleştirdi;

“Meclis'e gönderilen fezlekeyle şu anda benim yargılandığım madde değişti. Şu anda Meclis'te CHP olarak, tek kişilik diktatörlük rejimine karşı duruyoruz. Daha HSYK'nın tamamını atama yetkisini almadan, iki duruşma arasına bir mahkeme heyetinin tamamını değiştirip, delilleri dinlemeye tenezzül etmeden müebbetle yargılamak üzere mütalaa yazan hukuk sistemine ne denir?”