Halaçoğlu: %57'nin üstünde bir 'Hayır oyu var!

Hayır Platformu kapsamında 4 Genel Başkan adayının yapacağı toplantıların yanı sıra platformun bir diğer üyesi MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun program taslağınında oluştuğu öğrenildi.

Hanife Açıkalın / Yeniçağ



Taslakta, 5 Mart’ta Tekirdağ, 6-7 Mart’ta Adana’da MHP Genel Başkan adayı Ümit Özdağ ile birlikte konferans

planlanıyor. 11-12 Mart’ta İstanbul, 14 Mart’ta Aydın’ın Nazili, 19 Mart’ta Kartal, 25 Mart’ta Eskişehir, 26-27 Mart’ta Amasya ve Çorum’a gidilmesi planlanıyor. Oluşturulan taslakta program değişikliği olabileceği de ifade edildi. 16 Nisan’a kadar yurt içi gezilerinin yanı sıra sürpriz yurt dışı gezilerinin de olabileceği kaydedildi.

Bu arada MHP Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ve Türkiye Baralor Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yeni Anayasa ile ilgili çalışmalarına Konya’nın Ilgın İlçesi’nde devam etti. Ilgın’da konuşan Hallaçoğlu, “Yüzde 57’nin üzerinde bir ‘hayır’ oyu var. Bunların içinde AKP’liler de var. ‘Seçim olsa AKP’ye oy veririz ama bu tek adamlığa oy vermeyeceğiz’ diyorlar. PKK, PYD’nin yavrusu. ABD tarafından besleniyor. Kürdistan ilan edilecek fakat Akdeniz’e çıkmadan ilan edilen bir Kürdistan’ın hayat şansı yok. Bu yüzden Cerablus harekatı doğrudur. Bu ciddi bir konu ve 100 yıllık bir projedir. Bu Anayasa da bu 100 yıllık projenin bir parçasıdır. Arşivlerde bunu göremeniz mümkündür.”