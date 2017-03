Halaçoğlu: AKP'li bile hayır verecek

Bağımsız Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, referandum kapsamında yaptığı il gezilerinden edindiği izlenimleri Yeniçağ'a anlattı.

Bünyamin Öztürk / Yeniçağ

AKP'nin başkanlık sistemini ve "Evet"in gerekçelerini halka anlatamadığını ifade eden 'Hayır' dediği için MHP'den ihraç edilen Halaçoğlu, "Her şeyden önce inandırıcı olmadıklarını gözlemledim. Daha önce AKP'ye oy veren vatandaşlarımız bile 'Neden evet oyu vermemiz gerektiğini bizlere söyleyemiyorlar, ama siz 'Hayır'ın gerekçelerini çok güzel açıklıyorsunuz' diyorlar" diye konuştu.



AKP'li seçmenler arasında büyük oranda 'Hayır'cı olduğu belirten Halaçoğlu şöyle devam etti:



"Bu değişiklik 'tek kişiye bırakılan bir yönetim olarak ortaya çıkıyor' diyorlar. Eveti savunanların bize karşı saldırgan tavırlarının sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum. Her gün 'Hayır' oyları gittikçe artıyor. İnsanlar kendilerine anayasanın getireceklerinin açıklanmadığını söylüyorlar. Eveti savunanlar 'ekonomi düzelecek, terör bitecek' diyorlar. Ama sokakta vatandaşlar, 'Terör bitecekti neden bu zamana kadar bitirmediler?' sorusunu soruyor. 'Türkiye'nin beka sorunu varsa. O zaman bu sorunu ortaya çıkaran kendileri değil mi? Çünkü 14 yıldır ülkeyi onlar yönetiyor' diyor. Bunlar sorgulanıyor. 'Her şeyi tek adam mı yapacak?' diyorlar."



Yusuf Halaçoğlu, "Demokratik değil diyerek Hollanda'yı eleştirirlerken, kendileri de Türkiye'de bizi konuşturmuyorlar, salon verdirmiyorlar, baskı yapılıyor, baskınlar yapılıyor" diyen Halaçoğlu, "İnsanlar da bu yaşananlar sonucu 'yarın tek adam rejimi kurulunca bunlar daha da artacak' diye düşünüyorlar. Şuan 'Evet' ve 'Hayır' arasında ciddi oranda fark var. En güzeli de milletimiz artık şunu algıladı. 'Bu bir hükümet seçimi değil, bu Türkiye'nin geleceğinin seçimi' diyorlar" diye konuştu. Avrupa'da oluşturulan suni krizin AKP'de bile beklenen etkiyi yaratmadığını söyleyen Halaçoğlu, "İlk günlerde Hollanda, Almanya kriziyle alakalı insanlarda bir heyecan oluştu, ama hükümetin kendi tutumu ve Türkiye'de gösterdikleri aksi durum ile artık millet bunun bir algı operasyonu olduğunu düşünüyor. Tabi bir de 2008'de kendilerinin çıkarmış olduğu yasa var. 'Hem yasa çıkarıp hem bunu yapıyorlar' diyor millet. Hayır diyoruz tabi ama yine de bakanlarımıza hiçbir ülkenin de bunu yapmasını asla kabul etmeyiz" dedi. Halaçoğlu, yurtdışı oylarında da hayır oranının yüksek olacağını söyledi.