Halaçoğlu, Bahçeli ile görüşmesini anlattı

Kayseri Milletvekili Halaçoğlu, Devlet Bahçeli’yle 12 Ocak’ta Meclis’te yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

MHP'den geçen hafta ihraç edilen Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Meclis'teki anayasa değişiklik paketi oylamaları sırasında Devlet Bahçeli'yle makamında yaptığı özel görüşmenin detaylarını anlattı.

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre, Genel Kurul ve kuliste iki saati aşkın sohbet ettiği Bahçeli'yle iki gün sonra odasında yaptığı baş başa görüşmede istifa konusunun gündeme geldiğini belirten Halaçoğlu, şunları söyledi:

“NEDEN iSTiFA EDECEKSiN?”

Randevu istedim. 12 Ocak Perşembe günü saat 19.00'da beni odasına davet etti. 45 dakikalık görüşmede ‘Siz evet, ben hayır diyorum. Bunu etik bulmuyorum, o nedenle istifa etmeyi düşünüyorum' dedim. ‘Neden istifa edeceksin? Bu kararına saygı duyuyorum' dedi.

Görüşmede ‘Genel Başkanım bu pakete neden evet dediğinizin gerekçelerini söyleyin ben de evet diyeyim. 14 yıldır beka sorunu varsa 2.5 yıl sonra anayasa değişikliği neden tekrar uygulamaya sokuluyor' dedi.

"ASIL O ZAMAN DARBE OLUR"

Sayın Bahçeli, ‘Hocam beka sorununu ve ülkenin içinde bulunduğu durumu biliyorsun. Türkiye ve millet için evet diyoruz' deyince bunların bahane olmadığını söyledim. ‘Tek kişiye böyle bir yetki verirsek bunlar yarın seçime gider. Kontrolsüzlük ve denetimsizlik yaşanırsa asıl o zaman darbe olur' uyarısında bulundum.

Görüşmede İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in oylarını kullanan milletvekillerinden pulları toplamasını etik bulmadığımı belirtip, bunu çok aşağılayıcı bulduğumu söyledim. Erdem'i pulları toplarken kameraya aldığımı anlattım. Bahçeli bu sözlerime hiç tepki vermedi.

“HAYIR OYLARI YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE”

Bu görüşme sonrası MHP Genel Başkan adayı Ümit Özdağ'ın, “Hocam tüm gayretlerine rağmen kendini partiden attıramadın” diye espri yaptığını anlatan Halaçoğlu, ‘Hayır' dedikleri için İsmail Ok ve Nuri Okutan'la birlikte ihraç edildiklerini söyledi. Özdağ'la birlikte Adana ve Mersin'de düzenledikleri toplantılara değinen Halaçoğlu, “Sahada AKP ve MHP seçmeninin bilinçlendiğine şahit oldum. Şu an ‘Hayır' oyları yüzde 60 seviyesinde… Vatandaş her şeyin farkında bu oran yüzde 65'leri bulabilir” diye konuştu.