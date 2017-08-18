Halaçoğlu: "Bize güveniyorlar, akıl almaz bir teveccüh var"

Bağımsız Kayseri Milletvekili Halaçoğlu, Meral Akşener önderliğinde kurmaya hazırlandıkları yeni partiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bağımsız Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, "Milliyetçi muhafazakâr, Atatürkçü olacak; Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine sahip çıkacak parti olacak. Herkes kendini burada bulacak" dedi. Habertürk'ten Saliha Çolak'a konuşan Halaçoğlu şunları söyledi:

EYLÜL OLMAZSA EKİM

Ülkenin birtakım sorunlarını çözecek projelerin hazır olması gerekiyor. Genel merkez tüzüğün hazırlanması... Kurucular kuruluyla ilgili çok önemli gelişmeler, kişiler var ama daha geniş bir kitle ile temas var. Önümüzdeki eylül olmasa da ekim ayında ortaya çıkacak parti.

CAMİLER SİYASİ PROPAGANDA MERKEZİ HALİNE GELDİ

İnsanlar artık cuma namazına gitmek istemiyor, siyasi propaganda merkezi haline getirildi camiler. Bundan kurtulacak bir yol lazım. “Bu alternatiftir” diye güvenilecek bir siyasi yapıya şiddetle ihtiyaç var. Başta Meral Hanım olmak üzere bütün arkadaşlar rüzgâr almış durumda. Bir siyasi oluşum beklentisi var. Bu yapı kendisini “Sağcı”, “Solcu” diye nitelendirmeden, milli refleks halinde düşünüyor.

MİLLİYETÇİ, MUHAFAZAKAR VE ATATÜRKÇÜ

Kendini bulacak: Bu parti; milliyetçi muhafazakâr, Atatürkçü olacak; Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine sahip çıkacak parti olacak. Herkes kendini burada bulacak. AKP’nin de CHP’nin de savunduğu şeyler var burada. Türkiye Cumhuriyeti’ni tekrar ayağa kaldırmak için bir siyasi oluşum. “Türk milletinin özünden çıkmış milli bir hareket” diyebilirsiniz.

DEFOLULAR GİREMEZ

Kurucular kurulunu gördüğünüzde, “Her kesim temsil ediliyor” diyeceksiniz. Bazı ilkelerden asla taviz vermeyeceğiz; dürüstlük. Defosu olmasın. Bundan taviz vermeyiz. Yolsuzluk gibi... Onları istemiyoruz. Cumhuriyet’in temel değerlerine aykırı tavır içinde insan istemiyoruz. Atatürk’e, Cumhuriyet’e sahip çıksın. Dini de siyasete alet edecek durumda olmasın ama inancımızın değerini bilsin. Partilerde siyaset yapanların yanı sıra partilere girmemiş kişiler de var. Küskünler partisi olmayacak. “Biz” diyoruz, “Ben” demiyoruz. Egolarımızı, nefsimize yönelik arzu ettiklerimizi bir kenara bırakıyoruz. Bizi kimse, ‘şucu bucu’ diye nitelendirmesin.

500 bin imza: (Meral Hanım nasıl aday gösterilecek?) İstersek, 300 bin, 500 bin imza da toplarız.

25 SENE ÖNCE UYARMIŞTIM

Ben Batı Çalışma Grubu’nu, bunların okulları konusunda uyarmıştım. 25 sene sonra “Sen haklıymışsın” diyorlar. Gerçekten hükümetin FETÖ ile mücadele ettiğine inanmam için siyasi ayağını ortaya çıkarıp bertaraf etmesi lazım. Bunu kendi siyasi çıkarları için kullanılır hale geldi. (Bu hareket bir tertip miydi?) Kendi içinizdeki yapılanmasını ortadan kaldırırsanız, samimi mücadele ettiğiniz ve tertip olmadığı ortaya çıkar.

PARLAMENTER HUKUK SİSTEMİNE DÖNDÜRME NİYETİNDEYİZ

50+1’e kilitlendik: Artık 200 milletvekili de çıkarsanız iktidar değilsiniz. 50+1’i çıkarırsanız iktidarsınız. Biz buna kilitlendik. Türkiye’yi yönetmeye, Cumhurbaşkanı’nı çıkarmaya talibiz, Türkiye’yi parlamenter hukuk sistemine döndürme niyetindeyiz.

ADAYIMIZI CHP DE DESTEKLER

(Muhalefet tek aday üzerinde uzlaşabilir mi?) Hedefimiz ilk turda Cumhurbaşkanlığı’nı kazanmak. Halkın büyük çoğunluğunun bu yeni oluşuma destek vereceğini, Cumhurbaşkanı’nı ilk turda seçeceğimizi düşünüyorum. CHP’nin de milliyetçi oku var, temel değerlerine sahip çıkan şeyi var ama halkımızın bu konuda geçmiş dönemdeki hatayı görerek, bir kişiye oy vereceğini düşünüyorum.

BİZE GÜVENİYORLAR

41 ilde teşkilat kurmak yeterli seçime girmek için. Çok çabuk hallederiz, 1 hafta içinde tabelamızı koyarız. Akıl almaz bir teveccüh var. Herkes elimize sarılıyor; “Size güveniyoruz. Size umut bağladık” diye. Sorunlar çok büyük. 1918 öncesi Türkiye’yi devralmış gibi olacağız.