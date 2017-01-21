Halaçoğlu çok sert konuştu!

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, TBMM'de başkanlık teklifinin kabul edilmesinin ardından çok sert konuştu. Halaçoğlu, "Kendilerini hayvan yerine koyan birini seçmek için bu kadar gayret gösteren milliyetçileri kutluyorum" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kaysreri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, başkanlık teklifi daha Meclis'e gelmeden 'Hayır' oyu kullanacağını açıklayan isimlerdendi. TBMM Genel Kurulu'nda 339 oyla başkanlık teklifinin kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından 'Evet' oyu kullanan MHP'li milletvekilleri için sert ifadeler kullandı. Halaçoğlu, "Kendilerini hayvan yerine koyan birini seçmek için bu kadar gayret gösteren milliyetçileri kutluyorum!!! Onlar bu ülkenin medar-ı iftiharlarıdır" dedi.







