Bugünkü YENİÇAĞ »

Halaçoğlu: ‘Evet’ çıksa dahi Kasım'da seçime gidilecek!

»
Halaçoğlu: ‘Evet’ çıksa dahi Kasım'da seçime gidilecek!
MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Anayasa teklifi kabul edilse dahi AKP’nin Kasım ayında bir erken seçim kararı alacağını söyledi.

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve MHP’den ihraç edilen Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Halaçoğlu, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, anayasa görüşmelerinde 330 çıkmazsa erken seçim olabileceği" yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine şunları söyledi: 

"330 olsa da hatta halk oylamasında anayasa onaylansa da zaten erken seçim yapacak AKP. Bu referandumun sonuçlanması, 'evet' veya 'hayır' olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. 'Evet' dendiği takdirde zaten Türkiye tek kişilik bir yönetime tabi tutulacak. AKP içerisinde, onlara göre temizlenmesi icap eden kişiler bir şekilde yeni bir seçim yapılmadan temizlenemez. Onun için de muhtemeldir ki kasım ayında bir seçim bekliyor Türkiye'yi." 


Halaçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Bu anayasa taslağının, geçici 18. maddesine baktığınızda şunu görürsünüz, sözde 2019'da yürürlüğe gireceği söylenen bu anayasa değişikliği aslında bu geçici madde ile 6 ay içerisinde bununla bağlantılı olarak Meclis gerekli tüzük değişikliğini ve kanunları çıkarır denmektedir. Hangi sebeple 6 ayla sınırlandırmıştır. Hani 2019'dan sonra yürürlüğe girecek bir anlaşmaydı. Ayrıca '30 gün içerisinde üst düzey yargı organları üyeleri belirlenir ve 40. gün göreve başlar' deniyor. Hangi sebeple? Yani YSK da dahil olmak üzere hepsinin üyeleri yeniden belirlenecek ve erken seçim için tüm organlar hazır hale getirilecek. Nitekim her hafta en az 6 AKP'li bakan, Türkiye'nin değişik yerlerinde şimdiden seçim yatırımı yapmaktadır. 'Evet' de 'hayır' da dense seçim olacak. Ancak 'hayır' dendiği zaman muhtemeldir ki AKP yeni bir seçime girmekten çekinecek ve seçime giremeyecektir." 

Özdağ da "Bu açıklamanın bir anlamı daha var. Demek ki 330 konusunda kendilerine güvenmiyorlar. Bu açık bir şekilde milletvekillerine yönelik olarak da bir 'Aman sakın yanlış yapıp da erken genel seçime bizi götürmeyin' yaklaşımıdır. Baskıdır tabii." ifadesini kullanarak, iktidar partisinin kasımda seçime gideceğini savundu.

İlgili Haberler
Deniz Baykal'dan Bahçeli'ye çok sert cevapAKP'den erken seçim sinyali
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Halaçoğlu: ‘Evet’ çıksa dahi Kasım'da seçime gidilecek!Halaçoğlu: ‘Evet’ çıksa dahi Kasım'da seçime gidilecek!Rus jetinden önce Rus helikopterinin düşürülmesini istemiş!Rus jetinden önce Rus helikopterinin düşürülmesini istemiş!Bahçeli kendini tutamadıBahçeli kendini tutamadıCHP'den erken seçime tam destekCHP'den erken seçime tam destekAnayasa teklifinin 6, 7 ve 8. maddeleri kabul edildiAnayasa teklifinin 6, 7 ve 8. maddeleri kabul edildiDeniz Baykal'dan Bahçeli'ye çok sert cevapDeniz Baykal'dan Bahçeli'ye çok sert cevapÜlke zordaysa çözüm bu mu?Ülke zordaysa çözüm bu mu?Ülkücülere son çağrıÜlkücülere son çağrıBaşbakan Yıldırım Kıbrıs için Cenevre'ye gitmeyecekBaşbakan Yıldırım Kıbrıs için Cenevre'ye gitmeyecekSosyal medyadan Bahçeli'ye çok sert tepki!Sosyal medyadan Bahçeli'ye çok sert tepki!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti