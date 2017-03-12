Halaçoğlu, Hollanda krizinde anayasayı hatırlattı

MHP Kayseri Milletvekili Halaçoğlu, Almanya ve Hollanda’nın tutumuna sert tepki gösterdi. Yurtdışında seçim propaganda yapılmasının da anayasaya aykırı olduğunu hatırlatan Halaçoğlu, “yeni bir mağduriyet yaratılıyor” dedi.

MHP'den ihraç edilen Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Almanya ve Hollanda ile süren diplomatik krizi değerlendirirken, "Bu devletlerin bakanlara karşı tutumunu tasvip etmek asla mümkün değildir. Şiddetle kınıyorum" dedi. Halaçoğlu, "Türkiye'yi yöneten bugünkü hükümet, kendi çıkardıkları yasadan habersiz midirler ki, oralarda propaganda yapmaya kalkışmışlardır?" ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, 2008 yılında hükümetin Seçim Kanunu'nda yaptığı değişikliği gündeme getirdi. Halaçoğlu, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabına şunları yazdı:



"Şu an Almanya ve Hollanda ile diplomatik kriz yaşanmaktadır. Sebep, 16 Nisan Anayasa oylaması için bakanların orada yaşayan Türklere propaganda yapmak istenmesinden doğmuştur. Tabii olarak bu devletlerin bakanlara karşı tutumunu tasvip etmek asla mümkün değildir. Şiddetle kınıyorum. Ancak Türkiye'yi yöneten bugünkü hükümet, kendi çıkardıkları yasadan habersiz midirler ki oralarda propaganda yapmaya kalkışmışlardır? Zaten Hollanda ve Almanya bunu sebep gösteriyor. Bu durumda insanın aklına yeni bir mağduriyet ve algı operasyonu geliyor. Bu kanunlara birlikte göz atalım ve boş yere dolduruşa gelmeyelim. Yarın bu devletler bu kanun hükümlerini öne sürerlerse ne cevap veririz ve Türkiye ne duruma düşer? Devlet yönetmek öyle belediye yönetmeye benzemiyor. Kanun No: 298 Seçimlerin usulünü düzenleyen kanun. 94 A maddesi 2008 yılında değişmiş. Bu kanuna göre, Yurtdışı seçmenler, milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve halk oylamasında oy verebilirler. Yurt dışı seçmenler, sadece seçime katılan siyasi partilere oy verebilirler. Yurt dışında ve yurt dışı temsilciliklerde seçim propagandası yapılamaz. Yine Anayasa'nın 79'uncu maddesi, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi işlemlerinin genel yönetim ve denetimi de milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre olur, diyor.'