Halaçoğlu: İsmail Aydın, AKP'nin asıl düşüncesini söyledi

MHP Kayseri Milletvekili Halaçoğlu, "Anayasa'nın ilk 4 maddesi değişebilir" diyen AKP'li İsmail Aydın'ın, hükümetin asıl düşüncesini söylediğini ifade etti.

MHP Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Meclis'te yaptığı konuşmada Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değişebileceğini söyleyen AKP Bursa Milletvekili İsmail Aydın'ın, hükümetin gerçek gayesini yansıtttığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Halaçoğlu, "Dün AKP'li İsmail Aydın: "İleride ilk dört madde de değişebilir" dedi. Herkes, bakınız asıl niyetlerini ortaya koydular diye tepki gösteriyor. Beyler günaydın mı diyeyim bilmiyorum. Daha önce grup başkan vekili Naci Bostancı da dedi. Ondan önce de akp yönetiminden ve milletvekillerinden birçoğu da söylemişti. Aslında yaptıklarına bakmak bile yeterli onları anlamak için. Türk adını her yerden silmeye çalışanlardan, Türklüğü ifade ediyor diye Mustafa Kemal'e Atatürk bile diyemeyenlerden, Türk Bayrağını tahrik unsuru görenlerden, Türkiye yerine yeni bir ad arayanlardan başka birşey mi beklenirdi. Malumun ilamı ve kafalarındaki asıl düşüncelerini söyledi İsmail Aydın. Bundan dolayı kendisine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.