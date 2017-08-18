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Halaçoğlu öyle bir mesaj paylaştı ki!

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Halaçoğlu öyle bir mesaj paylaştı ki!
Bağımsız Kayseri Milletvekili Halaçoğlu, Atatürk Orman Çiftliği'nden ABD Büyükelçiliği'ne arazi verilmesine tepki gösterdi.

Bağımsız Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden ABD Büyükelçiliği'ne Atatürk Orman Çiftliği'nden arazi verilmesine tepki gösterdi.

"Bu nasıl bir terörle mücadele" diyen Halaçoğlu, "FETÖ'yü koruyan, PYD'ye silah veren ABD'ye Atatürk Orman Çiftliği arazisi veriyorsun" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili detaylı bilgi edinmek isteyenlere kitap tavsiyesinde bulundu.

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