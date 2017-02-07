Halaçoğlu: "Perinçek ve Erdoğan'dan başka aday yok mu?"

MHP Kayseri Milletvekili Halaçoğlu, Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında verdiği Erdoğan ve Perinçek örneğine değindi. Halaçoğlu, "Sahi Doğu Perinçek cumhurbaşkanı mı? Neden örnek o?" ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Devlet Bahçeli'nin bugün Meclis'te düzenlenen grup toplantısındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Doğu Perinçek hakkındaki sözlerini sosyal medya hesabından eleştirdi. Bahçeli'nin,"Eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa kesinlikle istisnasız Sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır" sözlerine tepki gösteren Halaçoğlu, "Sahi Doğu Perinçek cumhurbaşkanı mı? Neden örnek o?" ifadelerini kullandı.

TÜRK MİLLİYETÇİSİ OLARAK İKİSİNE DE HAYIR



"Ben de bir Türk milliyetçisi olarak ikisini de tercih etmediğimi ilan ediyorum" diyen Halaçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu Anayasaya değişikliğine Millet için, Cumhuriyet için, Türklüğün bekası için hayır diyorum. Sahi Doğu Perinçek cumhurbaşkanı mı? Neden örnek o? Tercih Devlet bey olsaydı veya başka bir Türk milliyetçisi olsaydı olmaz mıydı? Keşke bana Türklükle gelmeyin, Türk milliyetçiliğini ayaklar altına aldım diyen, fetö ve pkk ile kol kola olan birini de tercih etmeseydi? Hele hasap soracağım diye ilan ettiği birine bu kadar güvenmeseydi? Türk milliyetçileri, bu anayasaya birileri evet veya hayır dediği için değil, bu anayasa ile ülkenin tek adama teslimine karşı çıktığı için hayır diyor. Herkes bunu böyle bilsin"







