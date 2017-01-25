Halaçoğlu: Propaganda OHAL döneminde olmasın

AKP’nin referandumu OHAL içinde yapmayı tercih edeceğini vurgulayan MHP’li Halaçoğlu, “Propaganda süreci OHAL döneminde yapılacak. Basını kontrol altında tutma şansı var” dedi.

Fatih ERBOZ / ANKARA

AKP’nin MHP desteğiyle ve hızla Meclis’ten geçirdiği yeni anayasa değişikliği ile ilgili referandumun OHAL döneminde yapılacak olması bu sisteme muhalif olanlarda büyük tepkiye neden oldu. Başbakan Binali Yıldırım’ın referandum tarihi olarak sınır çektiği 20 Nisan’ın önemli olmadığını kaydeden muhalefet, iktidar partisinin samimiyetsiz olduğunu kaydetti, propaganda sürecinin Olağanüstü hal(OHAL) şartlarında gerçekleşmemesi çağrısında bulundu.

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, şöyle dedi: “AKP, OHAL içinde yapmayı tercih eder. Birçok olay çıkıyor ortaya. OHAL’de bir kanun hükmünde kararname çıkıyor. Televizyonları ve yazılı basını kontrol altında tutma imkanı daha geniş. Bu şartlarda yapacağı bir referandum var ama sonrasında ya da bir gün öncesinde yapılması hiçbir şeyi değiştirmez. Sadece milletin kafasını oyalar. Bütün propaganda süreci OHAL döneminde yapılacak. Sandığa giderken OHAL olmasa ne olur ki?

Kapsam dışı kalsın

Böylece OHAL’de de yapmadık gibi bir söylemle ortaya çıkabilirler. Eğer yapacaklarsa OHAL bitsin ondan sonra propaganda süreci başlasın. Samimilerse, OHAL dışında yapma düşüncesi varsa, asıl propaganda yapılacak dönemdeki OHAL kapsam dışına alsınlar, böylelikle iktidar kontrolünde olmaz. 19’undan sonra propaganda dönemi başlasın ondan sonra yapılsın referandum. Propaganda dönemi önemli.”