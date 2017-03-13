Halaçoğlu: Türk milleti aşağılanıyor

MHP'den ihracını ve Hollanda'yla yaşanan diplomatik krizi değerlendiren Kayseri Milletvekili Halaçoğlu, Balgat'ı ve hükümeti hedef aldı. Hollanda'ya ikinci Bakanın gönderilmesini 'skandal' olarak nitelendiren Halaçoğlu, "Türk milletini aşağılattınız" dedi

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, Hollanda'da yaşanan diplomatik kriz ve partiden ihracına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Parti tüzüğüne aykırı hareket etmediğini savunan Halaçoğlu, Devlet Bahçeli'nin grup toplantılarında Başkanlık sistemiyle ilgili çizdiği çizgiden ayrılmadıklarını, bilakis Genel Merkez'in bu çizgiden ayrıldığını söyledi.

Hollanda ile yaşanan krize de değinen Halaçoğlu, "Sizin ne hakkınız var da birinci Bakanı kabul edilmeyince ikinci Bakanı gönderip Türk milletini aşağılatıyorsunuz. Önce bunun hesabını vermeleri lazım. Böyle devlet yönetilmez" ifadelerini kullandı.

İşte Prof. Dr. Halaçoğlu'nun konuşmasından çarpıcı bölümler:

ANAYASA'YA BAĞLI KALACAĞIMIZA DAİR ANT İÇİYORUZ

Şu anki Anayasayı savunuyor olmamızdan parti disiplinine karşı geldiğimiz gibi bir anlam çıkarıyorlar. Fakat tam tersi parlamenter demokratik hukuk sistemini savunan bir Anayasa ki biz milletvekili olarak yemin ederken ülkenin bütünlüğü ve birliği, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve Anayasa’ya bağlı kalacağımıza dair ant içiyoruz. Yani hem Anayasa'yı koruyacağımızı ant içtiğimizi söylüyoruz hem de Anayasa’yı korumaya yönelik aldığımız tavır Genel Merkez tarafından bizim parti tüzüğüne aykırı hareket ettiğimiz gibi saçma sapan bir iddiayla ortaya çıkıyor.

Yine bakın 17 Kasım 2015’teki grup toplantısında sayın Genel Başkan şöyle söylüyor: '1 Kasım’dan sonra yeni Anayasa ve Başkanlık sisteminin gündeme oturması boşuna değildir. BDP’nin 'Başkanlık sistemi dahil tüm modeller tartışabilir' demesi tesadüfi görülmemelidir ve pazarlıklar kızışmaktadır. AKP’nin Başkanlık sistemini kapsayan yeni Anayasa hazırlığı içinde olduğu anlaşılmaktadır. Demem odur ki; oyun içinde oyun vardır. AKP’nin amacı karanlıktır.'

BİR DİSİPLİN SUÇU AÇILACAKSA YOLDAN SAPANLARA AÇILMALIDIR

Bakın bu okuduklarım Genel Başkan’ın grup toplantısındaki sözleri. Şimdi Allah aşkına bugün bizim savunduklarımız bunlar. Yani tek adama karşı olduğumuzu söylüyoruz ve partinin çizgisinden ayrıldığımız iddia ediliyor. Genel Başkanın kendi söyledikleriyle biz o çizgide devam ediyoruz kendileri o çizgiden farklı yola sapmışlar. Yani bir disiplin soruşturması açılacaksa, yoldan sapanlara disiplin suçu açılması gerekiyor.

PARTİ VE KİŞİ ÜLKE VE MİLLETİMİZDEN SONRA GELİR

Benim partiden ihraç edilmemin hiçbir önemi yok. Ne benim milliyetçiliğime dokunabilirler, ne ülkümden vazgeçirebilirler ne de vatan sevgimden koparabilirler. Tek adama karşı Kuvayı Milliye ruhuyla mücadele edeceğim.Her seferinde Genel Başkan şunu söylüyordu; 'önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben.' Şimdi önce ülkem ve milletimse biz ülkemizi ve milletimizi ön plana çıkarıyoruz. Kusura bakmasın kimse; parti ve kişi, ülke ve milletimizden sonra gelir.

TÜRK MİLLETİ AŞAĞILANIYOR

Siz demokratik bir ortam yaratmazsanız başka ülkelerden demokrasi beklemeniz ve bununla ilgili onlardan bir şey istemeniz mümkün değil. Sizin ülkenizde toplantı salonları basılacak, sandalyeler havada uçuşacak, müdahale etmeyeceksiniz, sonra çıkıp ‘demokrasi’ ve ‘insan hakları’ndan bahsedeceksiniz. Sizin ne hakkınız var da birinci Bakanı kabul edilmeyince ikinci Bakanı gönderip Türk milletini aşağılatıyorsunuz. Önce bunun hesabını vermeleri lazım. Böyle devlet yönetilmez. Devlet yönetiyorsanız adam gibi yönetin. Nerede ne yapacağınızı önceden hesaplayın. Bakan gidiyorsa önceden mutlaka o devletle bağlantı kurup izin alınması lazım.

Ama söylenen doğruysa eğer daha büyük skandal; Hollandalı yetkililer bizim konsolosa gelip gelmeyeceklerini soruyor konsolos da ‘hayır efendim gelmeyecekler’ diyor. Sınır dışı edileceklerini söylüyorlar, böyle bir saçmalık yapılmışsa bu artık Türkiye’de referandumun nelere mal olacağını gösteriyor. Hem milletten korkmayın diyorsunuz hem milletten korkuyorsunuz.

MİLLETTEN KORKMAYIN

‘Hayır’ kampanyası yapıyoruz bizim etimiz ne butumuz ne, sizin elinizde devlet gücü var, atlıyorsunuz devletin uçağına miting yapıyorsunuz biz kendi cebimizden mümkün olduğunca harcama yapabildiğimiz kadar yapıyoruz, her televizyon size açık bize neredeyse hepsi kapalı. Nasıl bir milletten korkmamak bu?