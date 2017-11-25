Halaçoğlu: "Türk Milleti bu tür oyunlara pabuç bırakmayacaktır"

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Halaçoğlu, Malatya'da Alevi vatandaşların kapılarına işaret koyulmasıyla ilgili sert konuştu.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, son günlerde Türkiye'de halkı ayrıştırmaya yönelik çalışmalara girişildiğini belirterek, "Anadolu Alevileri öz be öz Türkmendir. Türk Milleti bu tür oyunlara pabuç bırakmayacaktır" dedi.

"ALEVİLER ÖZ BE ÖZ TÜRKMENDİR"



"Çeşitli entrikalara rağmen toplumu birbirine düşüremeyenler inanç üzerinden çatışma ortamı yaratmaya çalışıyor" diyen Halaçoğlu, "Herkesin şunu iyi bilmesi gerekir ki, Anadolu müslümanlığının temelinde Alevilik-Bektaşilik vardır. Rumeli fütühatında kolonizatör Türk dervişleri Bektaşi-Babaî tarikatı mensuplarıdır. Gül Baba, Bayezid Baba, Harabatî Baba gibi. Anadolu Aleviliği Arap Aleviliğinden farklıdır. Anadolu Alevileri öz be öz Türkmendir. Türkiye'yi millî değerlerinden kopararak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuruluş felsefesinden uzaklaştırıp 'Yeni Türkiye' kurmaya çalışanlar, aslında ABD, İsrail ve İngiliz derin devletinin piyonları olarak faaliyet gösteriyor" ifadelerini kullandı.



"TÜRK MİLLETİ BU TÜR OYUNLARA PABUÇ BIRAKMAZ"



Anadolu müslümanlığının, temelinin aleviliğe dayandığını hatırlatan Halaçoğlu, "Nakşibendilik de aslında Türk menşeilidir. Ancak Türkiye'de bazı Nakşibendiler Arap Halidî koluna mensuptur. Bu bakımdan Arapçıdırlar. Bu çerçevede ülkesini seven herkesin bu tür ayırımcılığa karşı dik durması, birlik ve beraberliğimizi bozacak oyunları iyi değerlendirip, birbirimize sıkı sıkıya bağlanması olmazsa olmazlardandır. Dün Suriye'de Emeviye camiinde namaz kılacak olanlar, yanlış politikalarından bugün dönüyor. Her kim ki, herkes yanlış bile dese tek başına da kalsa doğruya doğru diyebiliyorsa o kişi bilge kişidir, gerçek vatanseverdir. Türk Milleti bu tür oyunlara pabuç bırakmayacaktır. Hiçbir şey Türk devletinin geleceğinden önemli değildir" diye konuştu.