Halaçoğlu: Türk'üm diyemeyen Damat Ferid kafalılar!

AKP eski MKYK üyesi Ayhan Oğan'ın sözlerine çok sert tepki gösteren Kayseri Milletvekili Halaçoğlu, "Senin gibi Türküm diyemeyen Damat Ferid kafalılar bu ülkede çok görülmüştür. Ama hepsinin sonu hüsranla sonuçlanmıştır" ifadelerini kullandı.

AKP eski Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi ve Ayhan Oğan´ın katıldığı televizyon programda “Yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” sözlerine Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu´dan tepki geldi.

“Bu devran dönecektir” diyen Halaçoğlu, sosyal paylaşım sitesi hesabından Oğan´a tepki gösterdi ve ‘Damat Ferit’ göndermesi yaptı.

Halaçoğlu, şunları yazdı: “AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ayhan Oğan, ‘Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan´dır’ diyor. Peki bu devleti sadece Erdoğan mı kuruyor. Kurucular içinde kimler var? Aslında Yeni Türkiye diyerek zaten Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni yıktıklarını bizzat cumhurbaşkanı da ifade etmişti. Şimdi ben de diyorum ki, bu gibi ne idüğü belirsiz yöneticilerin sözüyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıkılmayacaktır ve yıktırmayacağız. Senin gibi Türküm diyemeyen Damat Ferid kafalılar bu ülkede çok görülmüştür. Ama hepsinin sonu hüsranla sonuçlanmıştır. Hiç kimse unutmasın. Denizler durulmaz dalgalanmadan. Kendinizi ifşa ediyorsunuz. Elbet devran dönecektir. Çünkü bu milletin adı Türk Milletidir. Zor günlerde ne yapacağını bilir!…”