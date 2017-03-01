Halaçoğlu ve Feyzioğlu, Konya Ilgın'da Başkanlık sistemini anlattı

MHP'li Halaçoğlu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, yeni Anayasa hakkında bilgilendirmede bulunmak için Konya'nın Ilgın İlçesi'nde vatandaşlarla buluştu. Halaçoğlu, Başkanlık sisteminin 100 yıllık bir proje olduğunu savundu.

MHP Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ve Türkiye Baralor Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yeni Anayasa ile ilgili çalışmalarına Konya'nın Ilgın İlçesi'nde devam etti.

Ilgın halkına Başkanlık sistemiyle ilgili açıklama yapan Halaçoğlu, bu sistemin 100 yıllık projenin ürünü olduğunu ve yüzde 57'lik kesimin 'hayır' dediğini söyledi.

İşte Yusuf Halaçoğlu'nun açıklamaları:

Yüzde 57’nin üzerinde bir ‘hayır’ oyu var. Bunların içinde AKP’liler de var. ‘Seçim olsa AKP’ye oy veririz ama bu tek adamlığa oy vermeyeceğiz’ diyorlar.

PKK, PYD’nin yavrusu. ABD tarafından besleniyor. Kürdistan ilan edilecek fakat Akdeniz’e çıkmadan ilan edilen bir Kürdistan’ın hayat şansı yoktur. Bu yüzden Cerablus harekatı doğrudur. Bu ciddi bir konu ve 100 yıllık bir projedir. Bu Anayasa da bu 100 yıllık projenin bir parçasıdır. Bunu Amerikan arşivlerinde de görebilirsiniz.

Bu Anayasa uluslararası bir satranç oynanıyor onun bir parçasıdır, BOP’un bir parçasıdır. Ben bunu tarihçi olarak söylüyorum. Bu İngilizlerin harita arşivlerinde var. Biliyorsunuz ben bir şey söylüyorsam mutlaka onun belgeleri vardır elimde.

Türkiye ya parlamenter hukuk devletini seçecek ya da tek adamlığı seçecek, kaybolup gidecek. Biz buna ‘hayır’ diyoruz. Niyetimiz hayırdır, inşallah ‘hayır’ olacaktır.

Bilge Kağan bin 200 sene önce ‘Ey Türk titre ve dön kendine dön’ diyor. İnşallah titreyecek bu millet ve kendine gelecek.

Ne mutlu Türk’üm diyene!