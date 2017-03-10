Halaçoğlu'ndan Habertürk'e çok sert tepki!

Kayseri Milletvekili Halaçoğlu, kendisini yayına çağırıp daha sonra programı iptal eden Habertürk'e çok sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Halaçoğlu, "Kardeşim neden kıvırıyorsunuz. Baskı yapıldı desenize" ifadelerini kullandı.

MHP'den ihraç edilen Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Habertürk TV'ye çok sert tepki gösterdi.

Dün gece yarısı kendisini Habertürk TV'den arayıp 15 Mart çarşamba günü yayına davet ettiklerini söyleyen Halaçoğlu, katılacağını ifade ettiğini fakat bugün tekrar gelen telefonla programın iptal edildiğini açıkladı.

İşte Halaçoğlu'nun tepkisi:

Dün gece yarısı saat 12.05'te Habertürk tv.den aradılar ve 15 Mart Çarşamba günü Mehmet Metiner ve Nagehan Alçı'nın da katılacağı Enine boyuna programına davet edildim. Katılacağımı söyledim. Ancak hayretle karşılamadığımı da söylemeliyim. Tabii haklı çıktım. Öğleye doğru gelen telefonla kusura bakmamamı ve o sırada ayrı bir röportaj yapacakları için benden özür dilediklerini ve programdan vazgeçtiklerini bildirdiler. Ben de kardeşim neden kıvırıyorsunuz. Baskı yapıldı desenize dedim. Bunu ilgililere de böyle aktarmasını istedim. Ne günlere kaldık. Hele bir de tek adam yönetimine geçersek neler olacak?