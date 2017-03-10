Bugünkü YENİÇAĞ »

Halaçoğlu'ndan Habertürk'e çok sert tepki!

»
Halaçoğlu'ndan Habertürk'e çok sert tepki!
Kayseri Milletvekili Halaçoğlu, kendisini yayına çağırıp daha sonra programı iptal eden Habertürk'e çok sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Halaçoğlu, "Kardeşim neden kıvırıyorsunuz. Baskı yapıldı desenize" ifadelerini kullandı.

MHP'den ihraç edilen Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Habertürk TV'ye çok sert tepki gösterdi.

Dün gece yarısı kendisini Habertürk TV'den arayıp 15 Mart çarşamba günü yayına davet ettiklerini söyleyen Halaçoğlu, katılacağını ifade ettiğini fakat bugün tekrar gelen telefonla programın iptal edildiğini açıkladı.

İşte Halaçoğlu'nun tepkisi:

Dün gece yarısı saat 12.05'te Habertürk tv.den aradılar ve 15 Mart Çarşamba günü Mehmet Metiner ve Nagehan Alçı'nın da katılacağı Enine boyuna programına davet edildim. Katılacağımı söyledim. Ancak hayretle karşılamadığımı da söylemeliyim. Tabii haklı çıktım. Öğleye doğru gelen telefonla kusura bakmamamı ve o sırada ayrı bir röportaj yapacakları için benden özür dilediklerini ve programdan vazgeçtiklerini bildirdiler. Ben de kardeşim neden kıvırıyorsunuz. Baskı yapıldı desenize dedim. Bunu ilgililere de böyle aktarmasını istedim. Ne günlere kaldık. Hele bir de tek adam yönetimine geçersek neler olacak?

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Halaçoğlu'ndan Habertürk'e çok sert tepki!Halaçoğlu'ndan Habertürk'e çok sert tepki!BBP Sivas: "Destici'yi kaybettik, hükümsüzdür"BBP Sivas: "Destici'yi kaybettik, hükümsüzdür"Halaçoğlu ve Özdağ'a saldırıya soruşturmaHalaçoğlu ve Özdağ'a saldırıya soruşturmaBBP teşkilatları tepkili...BBP teşkilatları tepkili...Kılıçdaroğlu, "anayasanın ilk 3 maddesi fiilen değişecek"Kılıçdaroğlu, "anayasanın ilk 3 maddesi fiilen değişecek"Dev anketten Erdoğan ve Bahçeli'ye kötü haber!Dev anketten Erdoğan ve Bahçeli'ye kötü haber!FETÖ'den ByLock yerine yeni uygulamaFETÖ'den ByLock yerine yeni uygulamaKaos üreterek "evet" mi çıkacak?Kaos üreterek "evet" mi çıkacak?Referandum saldırıları...Referandum saldırıları...Hareketin fiili lideri BahçeliHareketin fiili lideri Bahçeli
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti