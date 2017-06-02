Halaçoğlu'ndan hükümete NATO önerisi

Kayseri milletvekili Halaçoğlu, NATO'nun PYD'ye yardım edeceğini açıklamasının ardından hükümete öneride bulundu.

NATO, terör örgütü PYD'ye destekte bulunacağını açıklamasının ardından tepkiler büyüyor...

Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu da NATO'nun tutumuna sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Hükümete NATO'nun veto edilmesi konusunda öneride bulunan Halaçoğlu, "Madem NATO PYDye yardım kararı aldı. Bizim Türkiye olarak NATO kararlarını veto yetkimiz var. VETO edin bitsin. Neden etmiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

İşte Halaçoğlu'nun paylaşımı: