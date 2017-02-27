Halaçoğlu'ndan manidar paylaşım

Canlı yayında 16 Nisan'da 'evet' çıkacağına dair hadis olduğunu iddia eden Şevki Yılmaz'a, MHP'li Halaçoğlu'ndan tepki geldi.

MHP Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, referandumda 'evet' çıkacağına dair hadis olduğunu iddia eden Şevki Yılmaz'a ve Erdoğan'ı kastederek "Allah'ın tüm vasıflarını üzerinde toplayan bir lider var" açıklaması yapan AKP Düzce Milletvekili Fevai Arslan'a göndermede bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Halaçoğlu, "Şevki Yılmaz 16 Nisan için hadis olduğunu söyledi. Bekleyin yakında ayet de uydururlar. Hani biri de Allah'ın tüm vasıflarına sahip demişti ya" şeklinde paylaşımda bulundu.

ŞEVKİ YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Milli Diriliş programına katılan Şevki Yılmaz, referandumda 'evet' çıkacağına dair hadis olduğunu savunarak “Tüm mazlum coğrafyanın Türkiye’ye ihtiyacı var. Türkiye şimdi ana olacak, buna uğraşılıyor. Sen, omuz vuracağına çomak sokuyorsunuz. Allah’tan korkun, hepiniz toplansanız Hayır çıkmayacak. Bir hadis var, 16 Nisan’nın nasıl zaferle çıkacağını… Hayır diyerek Allah’a verdiğiniz hizmetleri boşa çıkarıyorsunuz. Boşuna uğraşmayın” ifadelerini kullanmıştı.