Halef selef başbakanlar

Suç övülür mü...Hukukta, övülür diye bir anlayış yoktur. Yasalarımız da buna cevaz vermez; suçu öven suça katılmış sayılır.

Ceza yasamızın 39. maddesi açıktır.

Maddenin a fıkrası "Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek veya fiilin işlenmesinden sonra yardımda bulunacağını vaat etmek suçtur" hükmündedir.

Yine o maddeye göre bu suçu işleyen 8 yıla kadar hapisle cezalandırılır.

Şimdi gelelim Başbakan Binali Yıldırım'ın Beşiktaş maçını gölgeleyen Konyaspor'a verilen cezaya ilişkin çıkışına...

Bu kulübümüze, seyircinin oyun alanına girmesi, sahaya bıçak dahil bazı maddelerin atılması ve konuk futbolculara küfür edilmesi yüzünden beş maçı seyircisiz oynama cezası verildi.

Bunun üzerine önce Başbakan Binali Yıldırım, ardından önceki Başbakan Ahmet Davutoğlu, taraftarı suç işleyen Konyaspor'u savundular ve verilen cezanın kaldırılması için yardımcı olacakları mesajını verdiler...

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Diyeceksiniz ki ceza alan futbol takımın yanında olmak Ceza Yasasının ilgili maddesi kapsamına girmez...

Doğrudur...

Ama madde bir suçu ortadan kaldırmak ve onu işleyenin yanında olmak mantığının hem evrensel hukukta, hem de bizim ceza hukukumuzda yeri olduğunu hatırlatmaktadır...

Halef selef başbakanların bu tavrı, adı geçen maddenin kapsamına girmez ama suça kol kanaat germe alışkanlığının kapsamına girer ve tamamen yanlıştır, yakışıksızdır!

Buna kuru sıkı atmak denir

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Bakan Ömer Çelik, Avrupa Birliği bakanımız. Adana doğumlu fakat aslen Diyarbakırlı...

Bir dönem radikal İslamcıydı, belki bugün de öyle...

Bekâr, zaman bulup evlenememişlerden...

Vaktiyle fetocu Ali Bulaç ile dergicilik yaptı. Onun sayesinde Erdoğan ile tanıştı, Yeni Şafak gazetesinde yazmaya başladı...

Yürüdü de yürüdü...

Dünya hali işte, bugün Bulaç içeride, Çelik Bakan...

"Hiçbir dostumuz kaçak suçluları saklayamaz..." demiş...

"Sıkar mı" demek istedi, yoksa doğrudan "Dostluğu bozarız" mesajı mı verdi anlamadım.

Farkında değil galiba, dostumuz ABD'nin feto dahil onlarca fetöcü teröristi sakladığını göremiyor mu...

Kuru sıkı atacağına, kaçak suçluları saklayan ABD'ye ne yapacağımızı söylesin yeter!

Aile boyu pizza değil, hain

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Aile boyu fetöcülüğün son örneğini firari Adil Öksüz'ün ailesi veriyor...

Hainin yakınları da fetöcülükten sorgulandı...

Sıra geldi kardeşi Ahmet Öksüz'e...

Yakalandı, sorgulandı, hapis cezası aldı...

Ahmet Öksüz firari Öksüz gibi akademisyen, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın sevmediği bir sıfatı taşıyor, yardımcı doçent...

"Bu sıfat da ne oluyor" diyen ve kaldırılmasını isteyen Genel Başkan'ın bu isteğine bakalım YÖK'ten gele gele ne gelecek...

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Ahmet Öksüz "Her yerde ağabeyim karşıma çıkıyor" diyerek firari ağabeyinden şikâyetçi oldu...

Ne demek istediği pek anlaşılmadı. Fakat 20'ye yakın akademisyenle birlikte fetö çetesine destek verdiği, Bylock yazılımlı telefon kullandığı anlaşıldı. O da diğer birçok yüreksiz çete mensubu gibi darbe girişimini lanetledi...

Salıverilmek için itirafçı olmayı da seçebilir...

Rutin mi, fetö mü...

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Emniyet Müdürleri arasında değişiklikler yapıldı. Birçoğu merkeze çekildi, müfettişlikle görevlendirildi...

Yerlerine yeni isimler atandı...

Ortada bir gerekçe yok, rutin bir uygulama dediler...

Kimine göre de fetö bağlantılı bir tasarruf...

Eğer öyleyse insan adamların müfettişlik görevlerinden kuşku duymaz mı...

ANLAMLI SÖZLER

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Güzel hayat isteyen, güzel insan biriktirsin. (Cemal SÜREYA)