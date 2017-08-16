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Halı silkeleyen üniversite öğrencileri pencereden düştü

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Halı silkeleyen üniversite öğrencileri pencereden düştü
Bartın'da evin penceresinden halı silkelerken korkuluğun kopması sonucu 4 metre yükseklikten aşağıya düşen 3 üniversite öğrencisi yaralandı.

Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesindeki 4 katlı apartmanın 1inci katında oturan üniversite öğrencileri 18 yaşındaki İsmail Malkaç, 19 yaşındaki Seçkin Zabınca ve 20 yaşındaki Mustafa Cihangiroğlu pencereden halı silkelemeye başladı. Önlerinde bulunan korkuluğun kopması sonucu dengesini kaybeden 3 öğrenci, 4 metreden beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri öğrencilere müdahalede bulundu. Öğrenciler, ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan öğrencilerin tedavisi devam ediyor.

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