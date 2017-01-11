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Haliç Metro Köprüsü'nden böyle atladı
Haliç Metro Köprüsü'nden böyle atladı
Haliç Metro Köprüsü’nün korkuluklarına çıkan bir kişi, kendini metrelerce yüksekten Haliç'in soğuk sularına bıraktı.
11 Ocak 2017 Çarşamba 11:06
Etiketler:
haliç
,
intihar
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.