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Haliç Metro Köprüsü'nden böyle atladı

Haliç Metro Köprüsü'nden böyle atladı
Haliç Metro Köprüsü’nün korkuluklarına çıkan bir kişi, kendini metrelerce yüksekten Haliç'in soğuk sularına bıraktı.
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