Haliç'te kaza: Trafik kilitlendi
Haliç'te meydana gelen trafik kazası sonrası İstanbul'da trafik kitlendi. Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
İstanbul'da Haliç Köprüsü üzerinde bir motosikletin bariyerlere çarpması sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.
Motosikleti bir aracın sıkıştırması sonucu meydana gelen kaza sonucu otoyolda kilometrelerce kuyruk oluştu. Kaza Boğaziçi Köprüsü yönünde meydana geldi.
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