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Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu, Hulusi Akar'dan özür diledi

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Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu, Hulusi Akar'dan özür diledi
Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu, Genelkurmay Başkanı Akar’ın konuşmasını boğazında yara izi olan fotoğrafını kullanarak sosyal medyadan duyurduğundan dolayı özür diledi.

Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu, “Türk Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı ve Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’i Halifax’ta ağırlamaktan gurur duyduk. Orgeneral Akar’ı tanıtmak için internet üzerinden kullandığımız fotoğrafın neden olduğu yanlış anlaşılma ve rahatsızlıktan dolayı üzgünüz.” ifadelerine yer verildi.

Orgeneral Akar, Bakan Çelik ile Foruma katılmış ve Forumda cumatesi günü konuşma yapmıştı. Forum Akar’ın konuşmasının duyurusunu 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin hemen ardından çekilmiş boğazında yara izi bulunan fotoğrafı ile sosyal medya hesabından yapmıştı.

Forum gelen tepkiler üzerine söz konusu paylaşımı kaldırmıştı.

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