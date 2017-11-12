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Halil İnalcık'ın son eseri Kırım tarihine ışık tutuyor

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Halil İnalcık'ın son eseri Kırım tarihine ışık tutuyor
Profesör Doktor Halil İnalcık'ın üzerinde uzun yıllar çalıştığı ve vefatından önce tamamladığı, "Kırım Tarihi Üzerine Araştırmalar 1441-1700" isimli eseri okuyucularla buluşuyor.

Tarih disiplinine katkılarıyla "Tarihçilerin Kutbu" olarak anılan, Kırım Tatar diasporasının yetiştirdiği en büyük isimlerden Profesör Doktor Halil İnalcık'ın üzerinde uzun yıllar çalıştığı ve vefatından önce tamamladığı, "Kırım Tarihi Üzerine Araştırmalar 1441-1700" isimli eseri okuyucularla buluşuyor.

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basılan esere, 14 Kasım tarihinden itibaren ulaşılabileceği öğrenildi. Osmanlı Devleti'nin imparatorluğa dönüşümü sürecinde Kırım Hanlığı'nı mercek altına alarak başlayan eser, akademik hayatı boyunca merhum İnalcık'ın Kırım üzerine yaptığı araştırmaların rafine edilmiş bir derlemesi olarak ön plana çıkıyor.

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Kırım tarihinin kısıtlı kaynakları ve araştırmalarını da eleştirel yaklaşımla ele alan eser, "Hocaların Hocası"İnalcık'ın, aramızdan ayrılmış olsa bile Türk tarihi ve tarihçiliğine yaptığı sonsuz ve çok değerli katkının yeni bir örneği durumunda bulunuyor.

Profesör Doktor Halil İnalcık'ın dedesinin Bahçesaray Hansarayı Camisi müezzini olduğu, kendisinin işgalden önce Kırım'ı ziyaret ettiği, Türkiye'deki ve görev yaptığı yıllarda ABD'deki Kırım Tatar camiası ile her zaman yakın ilişkiler içerisinde olduğu biliniyor. 

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