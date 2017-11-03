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Halis Özkahya ve ekibi, verdiği hatalı kararla geceye damga vurdu

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Halis Özkahya ve ekibi, verdiği hatalı kararla geceye damga vurdu
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Steaua Bükreş - Hapoel Beer Sheva maçında topu çizgide elle kesen oyuncuyu göremeyen Halis Özkahya, büyük bir hata yaptı ve geceye damgasını vurdu

Halis Özkahya, vermediği kararlarla geceye damga vurdu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Steaua-Hapoel maçı 1-1 devam ederken maçın 52. dakikasında Steaualu Budescu, kaleciyi geçti ve topu kaleye gönderdi ancak çizgide bekleyen Hapoelli defans oyuncusu, topu eliyle engelledi.

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Halis Özkahya bu pozisyona yakın olmasına karşın penaltıya hükmetmedi ve maçı devam ettirdi.

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Steaualu oyuncular uzun süre ve şiddetli bir biçimde Özkahya'ya itiraz etse de karar değişmedi ve pozisyon penaltı olarak değer kazanmadı. Özkahya, verdiği bu kararla büyük tepki çekti ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

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