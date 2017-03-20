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Halisdemir davası sanıklarına idam ipi fırlattılar

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Halisdemir davası sanıklarına idam ipi fırlattılar
Cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak, FETÖ'nün darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davanın sanıkları adliyeye getirildi. Adliyeye getirilme esnasında, sanıklara vatandaşlar tarafından idam ipi fırlatıldı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma öncesinde sanıkları protesto eden bir grup vatandaş adliyenin C kapısı önünde toplandı. Jandarma ve polis de burada güvenlik önlemi aldı.

"Vatan haini FETÖ'nün uşakları" yazılı pankart açan, "Papalığın truva atı FETÖ", "Hırsız FETÖ", "Katil FETÖ", "Bu vatan milletindir, darbecilerin değil" yazılı dövizler taşıyan protestocular, "Hepimiz Ömer Halisdemiriz" ve "İdam isteriz" sloganları atarak, tekbir getirdi.

Jandarma araçları kapının karşısındaki yolda durduktan sonra sanıklar adliyenin C kapısından içeri sokuldu. Jandarmanın oluşturduğu koridorun arasından geçirilen sanıkların üzerine bazı protestocular yağlı urganlar attı.

Öte yandan protestocular burada temsili idam sehpası kurarak, FETÖ elebaşı Gülen'in, turuncu tulum giydirilmiş, üzerinde "Adı: Fetoşkeştayn, Suçu: Vatan Haini, Cezası: İdam - Tüm şehitler adına Ömer Halisdemir" yazılı maketini astı.

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