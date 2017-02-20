Halisdemir'i şehit eden Üsteğmen daha sonra...

Darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı basarak Asb. Ömer Halisdemir’i şehit eden Üsteğmen Mihrali Atmaca, ‘bunun bir kalkışma olduğunu’ öğrenince taraf değiştirip darbecileri etkisiz hale getirmiş.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara-Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın (ÖKK) basılmasına ilişkin dava yarın Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak. 18 sanıklı dava ile ilgili olarak, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nca oluşturulan Soruşturma Komisyonu'nun hazırladığı raporda, çarpıcı bilgiler yer aldı. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre raporda şu bilgiler verildi:

EMİR KOMUTA ZİNCİRİ: 12'nci Özel Kuvvet tabur personeli, verilen ‘alarm' neticesinde normal emir komuta zinciri içerisinde, kendilerine içeriği belirtilmeyen bir operasyon görevi maksadıyla 16 Temmuz 2016 tarihinde saat 00:00'da Diyarbakır'dan Ankara'ya bir uçakla intikal ettirildi. Yapılan mülakatlarda darbenin taburdan sadece Tabur Komutanı Fatih Şahin tarafından bilindiği değerlendirildi.

İKİ HELİKOPTER KALKTI: 16 Temmuz saat 01:45 civarında, Ankara Etimesgut Havaalanı'na inen personel, havaalanında çalışır vaziyette bekleyen iki adet UH-70 helikopterden birine, toplam 13 kişi olacak şekilde darbeci Semih Terzi ile birlikte binip ÖKK Oğulbey Kışlası'na hareket etti. İkinci helikoptere ise yaşanan karışıklık ve bir kısım malzemenin uçakta kalması sebebiyle altı kişinin binmesi sağlanabildi.

HALİSDEMİR'İN VURULMASI: Saat 02:14'te darbeci Terzi, yanındaki tim personeli ile komutanlık binasına ilerlemeye başladı. Saat 02.16'da, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın kendisine verdiği emir doğrultusunda, nöbetçisi kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, Terzi'ye 3 el ateş ederek etkisiz hale getirdi.

Bu esnada Terzi'nin, sağ geri bölgesinde bulunan Tabur Komutanı Fatih Şahin'in emriyle, Halisdemir'e hedef gözeterek 12 kez ateş edildi. Fatih Şahin'in bulunduğu bölgeden bir kişi (Mülakatlardaki intikal düzenine göre Başçavuş İsmail Çınar veya Assubay Ali Solmaz olabileceği değerlendirilmektedir) bir kez ateş etti. Ardından Terzi'nin geri bölgesinde bulunan gruptan bir kişi (Başçavuş Hasan Aksoy olabileceği değerlendirilmektedir.) ise 3 el ateş etti. Son olarak Üsteğmen Mihrali Atmaca tarafından Halisdemir'e iki el ateş edildi. Diğer personel mevzi aldı.

TERZİ YARALI GÖTÜRÜLDÜ: Saat 02:19'da Semih Terzi, komutanlık binasındaki icra astsubaylarına ait odaya taşınıp tıbbi müdahale yapılmaya çalışıldı. Saat 02:50'de Terzi, Tabur Komutanı Fatih Şahin, Emir Astsubayı Ahmet Kara, Sıhhiye Uzmanı Hüseyin Oğuz, astsubaylar Hasan Aksoy, Ali Kapucu (sivil kıyafetli) ile helikopterle GATA'ya hareket etti.

TİM KOMUTANI DURUMU ANLADI: Etimesgut Havaalanı'nda bulunan 6 Özel Kuvvet personeli durumdan şüphelendi. Tim Komutanı Yüzbaşı Ahmet Kemal Yılmaz, telefon görüşmeleri sonucu durumun bir ‘darbe girişimi' olduğunu anladı.

Raporun ‘kanaat' bölümünde böyle denildi:

ZEKAİ PAŞA'NIN EMRİ ÜZERİNE GERÇEK DURUMU FARK ETTİLER

Rapora göre, Tim Komutanı Yüzbaşı Kemal Yılmaz, Semih Terzi, Fatih Şahin, Ümit Bak ve M. Ali Çelik'in ‘hain' olduğunu en son Korgeneral Zekai Aksakallı'nın teyit etmesi üzerine; Oğulbey Kışlası'ndaki Üsteğmen Mihrali Atmaca'yı arayarak bilgi verdi. Orada Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı kontrol eden Ümit Bak, M. Ali Çelik ve Fatih Şahin'in gözetim altına alınması emrini verdi. Üsteğmen Atmaca; Tim Komutanı Yılmaz'dan aldığı emir neticesinde yanına Başçavuş İsmail Çınar ve Astsubay Muhammed Demirci'yi aldı, saat 03:10'da Yarbay M. Ali Çelik'i gözaltına aldı. Saat 03:14' te hareketlerinden ve M. Ali Çelik'in gözaltına alınmasına itiraz etmesinden şüphelenilen Başçavuş Turgay Usanmaz gözaltına alındı. Saat 03:20'de odasında bulunan Albay Ümit Bak gözaltına alındı.

Bak'ın gözaltına alınması esnasında silah çekerek engel olmaya çalışan Başçavuş Nedim Şahin, silahlı boğuşma neticesinde vurulup etkisiz hale getirildi.

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın raporunda kamera görüntülerinde yapılan incelemelerde, Korgeneral Aksakallı'dan iletilen emrin ardından personelin gözaltı işlemleri sırasında tereddüt yaşamadığı ifade edildi.

KIŞLANIN KONTROLÜNÜ SAĞLADILAR

Rapora göre, Üsteğmen Mihrali Atmaca emir komutasındaki tim personeli, kışlaya girmek ve darbecileri etkisiz hale getirmek maksadıyla dış bariyer bölgesinde bulunan personel ile temas halinde oldu. Dışarıdaki personel kışlanın kontrolünün sağlanmasında yardımcı oldu. Saat 07:10' da, kaçan darbeci tim, komutanlık binası önünde silahlarından arındırıldı, gözaltına alındı. Yapılan mülakatlar ve incelenen kamera kayıtları incelenmesi sonucu şu kanaate varıldı:

“Tim personeli; Semih Terzi'nin etkisiz hale getirilmesini müteakip, Etimesgut Havaalanı'nda kalan Tim Komutanı Yüzbaşı Kemal Yılmaz'ın kendilerine telefon ile darbeciler hakkında bilgi vermesi, son olarak Korgeneral Zekai Aksakallı'nın darbecilerin etkisiz hale getirilmesine yönelik emri almasıyla gerçek durumu fark ettiler.”