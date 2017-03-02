Halisdemir'in ailesi: Oğlumuzun adını kullanmasınlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın, "İki gündür bazı sanıklar, şehit Halisdemir'i ifadelerinde referans gösteriyor. Bu durum, Halisdemir'in ailesini üzmektedir. Aile, sanıkların Halisdemir'in adını zikretmelerini istemiyor" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen duruşmasında, Özel Kuvvetler üyesi eski yüzbaşı Mehmet Öztürk dinlendi.

Öztürk, 15 Temmuz'da saat 15.30 gibi Ergün Şahin'in yanına gelerek, eski binbaşı Şükrü Seymen'in kendilerini bir göreve seçtiği bilgisini verdiğini söyledi.

Kendisini araçla alan Şahin ile saat 17.30'da Atatürk Havalimanı'na gittiklerini ifade eden Öztürk, "Şükrü binbaşı sürekli telefonla konuşuyordu ve bize görevle ilgili bir açıklama yapmadı. Helikoptere binerek İzmir Çiğli'ye gittik. Araçla bizi alarak depoya götürdüler. MAK ekibinin yardımıyla teçhizatlarımızı kuşandık. Hala görevin ne olduğu bize bildirilmemişti. Gökhan generali (eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş) depoya girip çıkarken gördüm. Onu görünce bunun müşterek bir operasyon olduğuna dair aklımda bir şüphe kalmadı." diye konuştu.

Depo önünde toplanmalarını isteyen Sönmezateş'in, "TSK yönetime el koydu, sıkı yönetim ilan edildi. Emirleri Genelkurmay Başkanı veriyor. Göreviniz Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu yerden sağ salim alınması." açıklamasını yaptığını aktaran Öztürk, Sönmezateş'in ayrıca tablet bilgisayardan TRT'nin internet sitesinde yer alan sözde "sıkı yönetim bildirisi"ni kendilerine gösterdiğini vurguladı.

Halisdemir'in ailesi: "Oğlumuzun adını zikretmesinler"

Öztürk'ün ifadesinin ardından söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, aynı zamanda şehit Ömer Halisdemir'in ailesinin de avukatı olduğunu belirterek, "Halisdemir'in ailesi bir istekte bulundu. İki gündür bazı sanıklar ifadelerinde şehit Halisdemir'i ifadelerinde referans gösteriyor. Bu durum, darbecilere müdahale ederken şehit olan Halisdemir'in ailesini üzmektedir. Aile, sanıkların savunmalarında Halisdemir'in adını zikretmelerini istemiyor" diye konuştu.