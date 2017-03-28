Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı gözaltına alındı
Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, New York'ta JFK Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi olarak ABD'de süren Reza Zarrab davası gösterildi.
Reza Zarrab davasında müthiş gelişme; Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’de, Zarrab’la ilişkileri nedeniyle gözaltına alındığı iddia edildi.
İlk iddia, Blomberg’in Ankara’daki haber müdürü Benjamin Harvey tarafından twitter üzerinden paylaşıldı. Ardından da Reuters aynı haberi paylaştı. Atilla’nın ABD’ye giriş yaparken, NewYork’taki JFK havaalanında gözaltına alındığı iddia edildi.
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