Halk Başkanlıkğa ne diyor?

Gezici Araştırma şirketinin genel müdürü Murat Gezici, Anayasa değişiklik teklifine ilişkin olarak yaptıkları araştırmadan bir kısım paylaştı. Gezici, "AKP ve MHP seçmeni başkanlık eşittir federasyon, federasyon eşittir bölünme görüşünde" dedi.

Gezici Araştırma şirketinin genel müdürü Murat Gezici, AKP ve MHP’nin Meclis’e getirdiği anayasa değişiklik teklifine ilişkin olarak yaptıkları araştırmadan bir kısım paylaştı. Buna göre, halkın yüzde 58’i değiştirilmesi planlanan sisteme karşı çıkıyor. Ankete göre, sisteme referandumda "Hayır" diyeceğini belirten yüzde 58'lik dilimin yüzde 20,5’i AKP’li, yüzde 93,7’si CHP’li, yüzde 64,2’si MHP’li, yüzde 95,3’ü de HDP’li. Gezici, ayrıca “AKP seçmeninin başkanlığa karşı olan kesimi MHP seçmeniyle aynı düşünüyor Başkanlık eşittir federasyon, federasyon eşittir bölünme görüşünde” dedi. Murat Gezici’nin Twitter’dan paylaştığı mesajlar şöyle: