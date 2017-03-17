Haluk Dural Kocaeli'de konuşacak

Milli Merkez’in Genel Sekreteri Haluk Dural, 18 Mart 2017 Cuma günü Kocaeli'de konferans verecek.

Başkanlığını eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un sürdürdüğü Milli Merkez’in Genel Sekreteri Haluk Dural, 18 Mart 2017 Cuma günü, saat 14.’te Kocaeli KYÖD Sosyal tesislerinde “Başkanlık Hedefli Anayasa Değişikliği ve Bölgesel Jeopolitik Gelişmelerle İlişkisi” konulu bir konferans verecek.

Haluk Dural, konferansta, Almanya’da Hitler döneminde yapılan referandumları, seçim kampanyalarını da Türkiye’de ilk defa gündeme getirilecek görsel malzeme ile katılımcıların bilgisine sunacak.