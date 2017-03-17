Bugünkü YENİÇAĞ »

Haluk Dural Kocaeli'de konuşacak

»
Haluk Dural Kocaeli'de konuşacak
Milli Merkez’in Genel Sekreteri Haluk Dural, 18 Mart 2017 Cuma günü Kocaeli'de konferans verecek.

Başkanlığını eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un sürdürdüğü Milli Merkez’in Genel Sekreteri Haluk Dural, 18 Mart 2017 Cuma günü, saat 14.’te Kocaeli KYÖD Sosyal tesislerinde “Başkanlık Hedefli Anayasa Değişikliği ve Bölgesel Jeopolitik Gelişmelerle İlişkisi” konulu bir konferans verecek.

Haluk Dural, konferansta, Almanya’da Hitler döneminde yapılan referandumları, seçim kampanyalarını da Türkiye’de ilk defa gündeme getirilecek görsel malzeme ile katılımcıların bilgisine sunacak.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: 3 değil 5 çocuk yapınErdoğan: 3 değil 5 çocuk yapınAkşener: Koskoca Cumhurbaşkanı 'Hayır' diyeceklere terörist diyor!Akşener: Koskoca Cumhurbaşkanı 'Hayır' diyeceklere terörist diyor!Haluk Dural Kocaeli'de konuşacakHaluk Dural Kocaeli'de konuşacakBinali Yıldırım'dan yeni gafBinali Yıldırım'dan yeni gafCHP'li Özel son anketleri açıkladı!CHP'li Özel son anketleri açıkladı!TSK'dan kaç kişi çıkarıldı?TSK'dan kaç kişi çıkarıldı?Baykal'dan o sözler için açıklama!Baykal'dan o sözler için açıklama!Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmazAyinesi iştir kişinin, lafa bakılmazKaya: Darbe başlangıcı Ocak 2014'tür!Kaya: Darbe başlangıcı Ocak 2014'tür!Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiKılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti