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Hamile kadını darp eden zanlıya tahliye

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Hamile kadını darp eden zanlıya tahliye
Manisa'da, hamile Ebru Tireli’yi darp ettiği iddiası ile yakalanan ve adli mercilerce tutuklanan Davut K. tahliye edildi.

7 Aralık 2016 tarihinde parkta spor yapan hamile Ebru Tireli’yi darp ettiği iddiası ile yakalanan ve adli mercilerce tutuklanan Davut K., hakkında ortaya çıkan diğer suçlamalarla ilgili olarak yeniden hakim karşısına çıktı. 4 aylık Ebru Tireli’yi darp ettiği; ayrıca N.Ç. isimli kadına da tacizde bulunduğu öne sürülen Davut K., 3. duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Turgutlu 4. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında kamu davası da açılan Davut K. hakkında önemli bir karar verildi.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Davut K.’nın 14 yaşındaki Y.Ş.A. isimli kız çocuğuna kardeşi ile birlikte yürüdüğü sırada araç içerisinden elini uzatarak tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Mahkemede hakim karşısına çıkan Y.Ş.A., sosyal hizmet uzmanı nezaretinde ifade verdi. Y.Ş.A. ve ailesi cinsel taciz davasından vazgeçtiklerini dile getirdi.

Bu ifadeler ışığında şüpheli Davut K., Ebru Tireli'ye darp, 14 yaşındaki Y.Ş.A. ve müşteki N.Ç.'ye cinsel taciz suçlarından mahkemece tahliye edildi. Davut K. daha öncedeki mahkemelerde olduğu gibi suçlamaları kabul etmedi.

Mahkemenin kararında, Davut K.'nın üzerine atılan suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunmasının dikkate alındığında adli kontrol altına alınmasına, Davut K.'nın haftanın üç günü en yakın kolluk birimine düzenli olarak müracaat etmesine, Davut K.'nın yurt dışına çıkmasının yasak olduğu da bildirildi.

Davut K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, şahsın yargılanması tutuksuz olarak devam edecek.  

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