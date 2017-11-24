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Hamza Yerlikaya: "Nedir bu Kara Cuma, neden Cuma?"

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Hamza Yerlikaya: "Nedir bu Kara Cuma, neden Cuma?"
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, alışveriş çılgınlığı olarak bilinen Kara Cuma (Black Friday) için Twitter'dan tepkisini gösterdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya, bütün dünyada alışveriş çılgınlığına sahne olan Kara Cuma (Black Friday) tanımına Twitter'dan tepki gösterdi.

Yerlikaya, Twitter paylaşımında "Nedir bu Kara Cuma, neden Cuma? Aydınlık bereket bayramdır Cuma, huzurdur Cuma, güneşin doğduğu en güzel gündür Cuma, neyin algısı yapılıyor bu özel günde, neyin operasyonu yapılıyor?" diye yazdı.

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