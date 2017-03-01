Hande Fırat istifa mı etti?

“Karargah rahatsız” haberinin ardından büyük bir sarsıntı yaşayan Doğan Medya’da sular durulmuyor. Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın istifa ettiği iddia edildi.

15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CNN Türk’te Hande Fırat’a bağlanarak “direneceğiz, vatandaşlarımızı alanlara davet ediyorum” demesinden sonra yüz binlerce vatandaş sokaklara dökülmüş, darbe girişiminin seyri değişmişti.

Darbe girişimi öncesinde araları çok da sıcak olmayan Doğan Medya ile AKP yakın bir diyalog kurmuştu. Hürriyet ve CNN Türk temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağına davet edilmişti. Davet edilen isimlerden biri de Hande Fırat’tı…

Fırat, 15 Temmuz’dan sonra yandaş medyada da övgülerle karşılanmış ve Hürriyet Ankara Temsilciliği görevine getirilmişti.

“KARARGAH RAHATSIZ” HABERİ SONRASI ORTALIK KARIŞTI

Geçtiğimiz hafta Hürriyet’in manşetinden, Hande Fırat imzalı “Karargah rahatsız” haberi sonrasında ortalık fena karıştır. Yandaş gazeteciler Fırat ve Hürriyet’e ateş püskürürken, iddiaları dile getiren Genelkurmay’dan herhangi bir açıklama gelmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahreyn ziyareti öncesinde “hesabını verecekler” demesinden sonra köprüler tamamen atıldı. Açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden, Aydın Doğan hakkında farklı bir davadan zorla getirme kararı çıkartılırken, gazeteci Hande Fırat’ın istifa ettiği iddia edildi.

HANDE FIRAT İSTFA ETTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepkisinden sonra, Genelkurmay da bir açıklama yayınlayarak Hürriyet’i suçladı ve “bizim böyle bir ifademiz yok” dedi. Aynı dakikalarda Hürriyet Gazetesi de bir açıklama yayınlayarak “Haddimizi aştık, üzgünüz” diyerek geri adım attı.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin görevden alınırken, yerine Fikret Bila getirildi.

Tüm bu süreçlerin odağındaki isimlerden biri olan Hande Fırat’ın istifasını yazılı olarak Doğan Medya yönetim kuruluna sunduğu iddia edildi. Medyaradar internet sitesinin iddiasına göre, istifa ne kabul edildi ne de reddedildi.

Edinilen bilgilere göre Doğan grubunun hükümetten gelecek yanıt sonrasında Fırat’ın istifasını kabul edebileceği ya da geri çevireceği konuşuluyor.