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Hanefi Avcı'nın beraati istendi

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Hanefi Avcı'nın beraati istendi
Devrimci Karargah örgütü üyesi olduğu ve örgüte yardım ettiği iddiasıyla yargılanan Hanefi Avcı'nın beraati talep edildi.

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da sanıkları arasında bulunduğu Devrimci Karargah davasında sona gelindi. Savcı, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın beraatini istedi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7. celsesi görülen duruşmada Savcı Bilgin Uysal esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Hanefi Avcı hakkında "Silahlı terör örgütüne yardım etmek" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından beraat talep etti. Mütalaada, Devrimci Karargah örgütü üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan diğer sanıklardan bir kısmı hakkında hapis cezası talep edilirken; bir kısmı hakkında da beraat talep edildi. 69 sanıklı Devrimci Karargah davası, Yargıtay 16. Ceza Daire'sinde 2015 yılında bazı sanıklar yönünden kısmen bozulmuştu.

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