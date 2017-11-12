TEOG'un yerine gelecek sistemin 45 günlük aranın ardından açıklanmasıyla birlikte yeni sisteme ilişkin soru işaretleri artarak devam ediyor. O sorulardan en önemlisi de, hangi liseler sınavla öğrenci alacak? Hangi liseler nitelikli sayılacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin kaldırılmasının ardından uygulanacak liselere kayıt sisteminde, liselerin bir kısmı sınavla, bir kısmı ise mahallinden öğrenci alacak.

Sınavla öğrenci alacak okullar, okul sayısı ile türleri göz önünde bulundurularak, fiziki altyapısı ile de yeterli fen, sosyal bilimler, anadolu, meslek ve imam hatip liselerinin de aralarında bulunduğu proje okulları arasından Bakanlıkça belirlenecek.

Bakanlığın, sınavla öğrenci alan okulların sayısının genel itibarıyla ülke genelinde 600 ile 800 arasında olmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Sınav sonucuna göre yüzde 10'luk başarı dilimi içinde yer alan öğrencilerin yerleştirileceği bu okullar, illerdeki öğrenci sayısı ve okul türleri gözetilerek ve eğitime erişimde fırsat eşitliği ön plana alınarak ülke genelinde belirlenecek.

Mayıs itibarıyla okul sayıları ve kontenjanlarının ilan edilmesi bekleniyor. 8. sınıf öğrencilerinin gireceği sınav, haziranın ilk haftasında yapılacak. Sınav sonuçları aynı ay içerisinde ilan edilecek ve sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 tercih yapacak öğrenciler, puan üstünlüğüne göre bu okullardan birine yerleştirilecek.

Yerleştirmenin, okul başarı puanı etki ettirilmeden tamamen merkezi sınav puanına göre yapılması ve temmuz itibari ile tamamlanarak ilan edilmesi planlanıyor.

Adrese dayalı kayıt sistemiyle öğrenci alacak ortaokullar, il genelindeki okul türleri ve kontenjanları gözetilerek yakın çevresindeki liselerle eşleştirilecek.

Öğrenciler, kendilerine en yakın okulları "yakından uzağa" sıralamasıyla temmuzda açılacak tercih ekranında, türleri ve kontenjanlarıyla görerek beş tercih yapacak.

Tercihlerinden birine yerleşemeyen öğrenciler, boş kalan kontenjanlar için yerleştirme nakil isteğinde bulunabilecek.