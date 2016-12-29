Hangi uçuşlar iptal edildi?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Pegasus iç hatlarda 30 - 31 Aralık tarihlerinde 41 tarifeli seferi iptal ettiğini Türk Hava Yolları ise 38 sefer iptali olduğunu duyurdu.

İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı çıkışlı uçuşlardaki azaltmaya yönelik çalışmada yeni bir güncellemeye gidildi. Yüzde 15 olarak planlanan uçuşlardaki kısıtlama oranı yüzde 25’e çıkarıldı.

Bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü bir dizi tedbir aldı. Uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla dün yüzde 15 oranında azaltılacağı açıklamasında bugün yeni bir güncellemeye gidildi. DMHİ, olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların yüzde 25 oranında azaltıldığını açıkladı.



DHMİ tarafından yapılan yazılı açıklamada, “30.12.2016 Cuma 03.00’ten itibaren 31.12.2016 Cumartesi 03.00’e kadar beklenen ağır meteorolojik şartlar(kar yağışı, buzlanma, kuvvetli rüzgar) sebebiyle Atatürk Havalimanı’nda seferlerin yüzde 25 oranında azaltılmasına karar verilmiştir. Yolcuların uçuşları hakkında bilgiyi, bilet aldıkları havayolu kuruluşlarından temin etmeleri tavsiye edilir” ifadelerine yer verildi.

THY 38 SEFERİ İPTAL ETTİ

Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Yolları’nın uçuşları da olumsuz koşullar nedeniyle sekteye uğradı. THY’nin yurt için ve yurt dışında şuana kadar toplam 38 seferi iptal oldu. THY konuyla ilgili açıklamada bulunmuş ve yolcuları uyararak, ‘’Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz’’ tavsiyesinde bulunmuştu.

PEGASUS 41 UÇUŞU İPTAL ETTİ

Pegasus Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iç hatlarda 41 tarifeli seferin iptal edildiğini duyurdu.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen ve Atatürk havalimanlarında beklenen kar yağışı nedeniyle, havaalanı otoritesinin trafik kısıtlama kararına paralel olarak 30-31 Aralık'ta planlanan 41 sefer yapılamayacak.

Öte yandan Pegasus, yolcuların uçuşlarını, havalimanına gelmeden önce internet sitesi üzerinden kontrol etmelerini istedi.