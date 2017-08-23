Hareket sağlam, kadınların gözü Aydın

Koray Aydın'ın yeni partinin kulvarına döndüğünü açıkladığı basın toplantısını dikkatle izledim. Halk TV'den takip ettim. Çünkü diğerleri vermedi. Uygulanan sansür aşikâr. Yanlış anlaşılmasın bu yasak Balgat çıkışlı değildi. Doğrudan Ak Parti yönetiminindi. Anlaşılan yaptırdıkları son anketlerin sonuçları paniklerini büyüttü.

Toplantının en ön sırasında Meral Akşener oturuyordu. Koray Aydın'ın sözlerini tamamlamasından sonra o da kısa bir konuşma yaptı. Az ama öz. Gönül Aydın'ı çağırarak, çok önemli vurguda bulundu. Bayan Aydın'ın "yeniden birleşme"de aldığı önemli rolü anlattı. Görülen o ki MHP'nin mevcut yönetiminin Akşener ve arkadaşlarını parçalama tezgâhı akamete uğradı. Dinar'ın MHP'li belediye başkanının açıklamadan sonra istifasını vermesi de tokadın ta kendisidir.

Bahçeli'nin "Bunların arasında tek Ülkücü Koray Aydın" şeklindeki gel gellerini de artık yutan yok. Hareket şimdi daha güçlü. Bu gelişmeler arasında en güzel tespit Nazif Okumuş'un ağzından çıktı; "Kadınların gözü Aydın". İşte gerçek. Benim de tespitim bu yönde. Aylardan beri yazdıklarımı hatırlayın. Türk halkı, özellikle bayanlar yeni partiyi sabırsızlıkla bekliyor. Kurucu adayları ise tuzaklara da hazır. Her türlü yasal tedbiri almış vaziyetteler. Bütün samimiyetimle söylüyorum; "Gücünü halktan alan hiçbir partiyi engellemek mümkün değildir." Bu gerçeği ilk seçimde -erken de olabilir- göreceğiz. Tabii hep birlikte.

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Arızalar önemli

Müziğin türü kadar güzel icra edilenini severim. Sıralama yaparsam, TSM ve THM ön alır. İyi bir Hafif Pop Müziği de dinlerim. Vivaldi'nin mevsimleri -4 Mevsim- tercihimdir. Başımın tacıdır.

Yayınlara gelince ekranda TRT Müzik, radyoda TRT Nağme tercihlerim. Çünkü mevcutlar içerisinde en iyileri. Burada yılların alışkanlığı Alaturka Radyo'yu da atlamayayım. Yenilenme şansı pek olmasa bile alanında bir şeyler yapmayı sürdürüyor. En çok kızdığım müzik ekranı Kral TV. Aynı zamanda radyosu da bana sevimli gelmiyor. Bunlarda her şeyin anası da para babası da para. İmkânı olmayan müzisyen ve grubun şansı hiç yok.

En önemlisi

Gelelim ana yayına; TRT Müzik. Canlı yayının yok edilmesi hata. Eski yapımlarla dönüp, duruyor. Müziğimizin bayatı olmaz diyeceğim ama çekimlerde yapılan hatalar yapışıp kalıyor. Bunları izledikçe gerçekten üzülüyorum. O kadar fazla ki, hangisini kaleme alacağımı şaşırıyorum.

En iyisi seyrettiğim son İstanbul Radyosu'ndan ile başlayayım. Mesut Cemil Stüdyosu'ndaki programın şefi Ahmet Kadri Rizeli idi. Sunucunun övgüler yağdırdığı repertuvarı hazırlayan da Rizeli.

Bir faulle başlandı. Ses sorumlusu Esfet Yurdagül uyuduğundan, yayın sessizlikle açıldı. TSM ile devam edildi. Araya iki tane tango sıkıştırıldı. Şimdi sıkı durun; "Final -Dök zülfünü meydane gel- ile yapıldı." Rizeli kusura bakmasın bu karışıma repertuvar demek mümkün mü?

Son yıllarda dikkatimi çeken arızalardan biri kemanî Turay Dinleyen. Gerekli gereksiz Macar müziği sergiliyor. TSM ortasında bir Çigan ustası. Buna ne kendinin, ne izin verenlerin hakkı var.

İşin bir de yazım arızaları bölümü var. İnci Yaman'ın altına Filiz Şatıroğlu bindiriliyor. Bunlar rekor sayıda. Yaman'dan söz ederken, programın en muhteşem icracısı olduğunu söylemeliyim. Tane tane okuyor. Gecenin yıldızı idi.

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Bozkurt şampiyon

Şadan Kalkavan adına düzenlenen futbol turnuvasının tamamlandığını haber vereyim. Balat'taki çim sahada oynanan maçlar sonucu Bozkurt şampiyon oldu. Yani Şadan ağabeyimin kaptanlığını yaptığı Haliç ikincilikte kaldı. Bu kulüpte başkanlık yapan Hüseyin Movit ve oğlu Serkan Movit'in anlattıklarına göre Haliç statüye uyup emekli futbolcularla sahaya çıktı. Bozkurt, U-21'den takviyelerle oynayıp kazandı.

İşin güzel yanı kupayı TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın vermesi. Maçı da bir başka Kalkavan ailesi mensubu FİFA kokartlı Mete Kalkavan yönetti. Törenden sonra en az bin kişiye yemek dağıtılması ise merhum Şadan Kalkavan'ın şanına yakışan bir olay. Rahmetli ağabeyime dualarımı yolluyorum.

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AYNI EKİP: Evleneceksen Gel ekibinin şöhret yaptıkları Aşk-ı Roman dizisine başladılar. Solmaz ve Kaan'ın yanında bir tek Seda Sayan eksik. O da arada gözükürse işlem tamamdır. Diğer oyuncuların çoğu da o evlilik programından. Çiğdem Tunç dışında ele gelen başka ünlü yok. Senaryo ikinci sınıf, drama. Tutar mı? Ben beğenmedim!