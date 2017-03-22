Harika Matematik Sergisi Muğla ve Amasya'da

Matematiğin eğlenceli ve yaratıcı dünyasını çocuklarla buluşturan Harika Matematik Sergisi ve Da Vinci Learning TV Anadolu'daki çocuklarla buluşmak için yeniden yollarda.

QNB Finansbank ana sponsorluğunda, IEG ve Da Vinci Learning TV işbirliği ile hayata geçen sergi 20-24 Mart tarihleri arasında eşzamanlı olarak Muğla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Fuayesi'nde ve Amasya Belediyesi Kültür Merkezi'nde olacak. Minik Eller Büyük Hayaller Platformu kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki etkinlikler ile çocukları destekleyen proje, çocukların matematiğin temel konularını eğlenceli ve interaktif şekilde öğrenmesine yardımcı oluyor. Muğla'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi ve Amasya Belediyesi'nin destekleriyle açılacak sergi ve gezici sinema çocuklar tarafından ücretsiz gezilebilecek.