Hariri istifa sonrası ilk kez konuştu: Özgürüm

S. Arabistan’da alıkonulduğu iddia edilen Lübnan Başbakanı Hariri, istifa kararının ardından ilk röportajını verdi. Hariri, “Özgürüm” dedi ve “yakında ülkesine döneceğini” söyledi.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 4 Kasım’da Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dan açıkladığı istifa kararının ardından ilk mülakatını verdi. 2005’te suikasta kurban giden babası Refik Hariri tarafından kurulan Future TV’ye röportaj veren Hariri, Suudi Arabistan’da alıkonulduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak, “özgür olduğunu” söyledi.

‘YARIN İSTESEM GİDERİM’

Riyad’dan verdiği röportajda Hariri, “Burada özgürüm. Yarın istesem, seyahat edebilirim” dedi. Lübnan Başbakanı, “gerekli anayasal prosedürü başlatmak için kısa süre içinde Lübnan’a döneceğini” açıkladı. İstifasını normal bir şekilde duyurmadığının bilincinde olduğunu ifade eden Hariri, kendisini korumak için görevinden ayrıldığını belirterek, ülkesine “olumlu bir şok” yaşatmak istediğini aktardı.

‘VELİAHT PRENS KARDEŞİM GİBİ’

Hariri Lübnan’da koalisyon ortağı olan Hizbullah’ın bölgesel çatışmalardan çekilmesi şartıyla istifasını geri çekebileceğini de sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la ilişkilerinin çok iyi olduğunu söyleyen Hariri, “Onu kardeşim gibi görüyorum, o da beni kardeşi gibi görüyor. Müthiş ve özel bir ilişkimiz var” dedi.

‘KARARI ŞÜPHELİ’

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Hariri’nin hareket özgürlüğünün kısıtlandığını ifade etti. Avn’ın ofisinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bu şartlar, Hariri’nin almış olabileceği, alabileceği ya da ona atfedilen kararları şüpheli hale getiriyor ve bunlar kendi inisiyatifiyle aldığı kararlar olarak görülemez.” Suudi Arabistan vatandaşlığı da bulunan Hariri’nin istifasını resmi olarak kabul etmeyen Avn, Başbakan’la kişisel olarak görüşmek istediğini söyledi. Avn’ın sözleri, Hariri’nin konuya ilişkin röportaj vereceği yönündeki haberlerin hemen öncesinde gelmişti.