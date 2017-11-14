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Hariri ortaya çıktı!

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Hariri ortaya çıktı!
Suudi Arabistan'da görevinden istifasını açıkladıktan sonra krize yol açan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, iki gün içinde ülkesine döneceğini duyurdu.

Suudi arabistan'da görevinden istifasını açıkladıktan sonra krize yol açan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, iki gün içinde ülkesine döneceğini Twitter hesabından duyurdu.

4 Kasım'da Suudi Arabistan'da istifasını açıklayan Hariri, Hizbullah ve İran'ı bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçlayarak Lübnan'da can güvenliğinin olmadığını belirtmişti. O günden bu yana ülkesine dönmeyen Hariri'nin istifası hâlâ kabul edilmedi.

Riyad ve danışmanları, Hariri'nin Suudi Arabistan'da ev hapsinde olduğu iddialarını reddediyor. 

Saad Hariri, dün de ülkesine yakında döneceğini ve istifasının gereklerini yerine getireceğini söylemişti. Hariri, sahibi olduğu televizyon kanalına Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dan verdiği özel röportajda, “Lübnan’ın çıkarları için istifa ettim. Kısa bir süre sonra Lübnan’a döneceğim ve istifamla ilgili anayasal gereklilikleri yerine getireceğim” demişti.

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