Harp Okullarına 2017'de kadın öğrenci alınmayacak

Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları’nın bu yıl kadın öğrenci alınmayacak. Bu durum tartışmalara yol açarken, Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, bu kararı TBMM gündemine taşıdı.

Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları’na 2017'de kadın öğrenci alınmayacak. Tartışmalara yol açan kararla ilgili internette imza kampanyası başlatıldı. Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da sadece erkek öğrenci alınacak olmasını TBMM gündemine taşıdı.

Hürriyet'in haberine göre, internette düzenlenen imza kampanyasına verilen destek, 30 bini aştı. ÖSYM’nin yayımladığı 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Kılavuzu’nda yer alan bilgilere göre, kadın adaylar bu yıl sadece Kara Harp Okulu’na başvuruda bulunabilecek. Deniz ve Hava Kuvvetleri’nde ise sadece erkek adayların başvurusu kabul edilecek. Kara, Deniz ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokullarına da kadın adaylar başvuramayacak.

Karar tartışma yaratırken, internetteki Change.org sitesinde başlatılan imza kampanyasına kısa sürede binlerce destek geldi. “Tuğba Cerav” isimli kullanıcının, harp okulu sınavına hazırlanan kardeşi için başlattığı kampanya, “Hava Harp Okulu’na Kız Öğrenci Alınmama Kararı İptal Edilsin” başlığıyla yayınlandı. Kampanya için 30 binden fazla imza toplandı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Hürriyet’e “Kararı ben vermedim. Deniz ve Hava Kuvvetleri ise ihtiyaçları olmadığını söylemiş ve kılavuza sadece ‘erkek’ öğrenci ibaresi konulmuş” dedi.

Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da Hava Harp Okulu’na kız öğrencilerin alınmaması kararını Meclis gündemine taşıdı. Nazlıaka, bu kararın anayasaya ve Türkiye’nin imzaladığı uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu savundu. Nazlıaka, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Hukuka aykırı olan bu düzenleme ivedi olarak düzeltilecek midir? Yoksa kadına yönelik ayrımcı politikalarınızdaki ısrarı sürdürecek misiniz?” sorularını yöneltti.