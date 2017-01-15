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Hastaneden Sancaklı açıklaması

Hastaneden Sancaklı açıklaması
MHP Kocaeli milletvekili, eski milli futbolcu Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı tabancayla intihar girişiminde bulundu. Başından ağır yaralanan Sancaklı Beylikdüzü Medicana hastanesine kaldırıldı.
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