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Hastaneden Sancaklı açıklaması
Hastaneden Sancaklı açıklaması
MHP Kocaeli milletvekili, eski milli futbolcu Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı tabancayla intihar girişiminde bulundu. Başından ağır yaralanan Sancaklı Beylikdüzü Medicana hastanesine kaldırıldı.
15 Ocak 2017 Pazar 14:35
Etiketler:
mhp
,
intihar
,
sancaklı
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hastane
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