Hastaneden son durumu ile ilgili yapılan açıklama!

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın İstanbul'da bulunan eşi Hülya Sancaklı intihar girişiminde bulundu. Beylikdüzü'nde özel bir hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı.

Hülya Sancaklı'nın tedavi gördüğü özel hastaneden ise yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada; "Sayın Hülya Sancaklı, 14 Ocak 2017 tarihi, saat 20.40'ta hastanemiz acil servisine ambulans ile getirilmiştir. Ateşli silah yaralanması nedeniyle hastanemize getirilen Sayın Hülya Sancaklı'nın, solunum aresti mevcuttu. İlk müdahalesi yapılarak solunum cihazına bağlanan Sn. Sancaklı, tomografisinin çekilmesinin hemen ardından acil ameliyata alındı. Ameliyat; hastanemiz Nöroşiruriji Kliniği Başkanı, Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir ve ekibi tarafından sürdürüldü. Ekibimiz tarafından tıbbi tüm olanaklar kullanıldı. Hastamız ameliyat sonrası cerrahi yoğun bakım servisine alındı. Sayın Sancaklı'nın sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla" denildi.