Hatalardan ders almak...

Türkiye bu girdaptan çıkacak.

Çünkü büyük oyunun herkes farkında...

Kaybedilen rota yeniden bulunacak...

Batı'yı kaybetmeyelim, küstürmeyelim korosuna söyleyeceklerimiz var:

"Müttefiklerimiz" yıllarca terör örgütlerine el verdiler, yirmisinde toprağa düşen gençlerimizi yok saydılar, bombalar onların çocuklarını öldürmüyordu!

Türkiye ne zaman NATO'dan, Batı'dan yüzünü çevirse; iç çatışma, darbe, kaos eksik olmadı...

Batı Türkiye'ye; hep kapısında beklettiği, yöneticilerinin boyunlarına kalın ipler geçirdiği, Ortadoğu'nun kanlı coğrafyası ile kendi sınırları arasında dev bir "tampon ülke" olarak baktı...

Bu nedenle Atatürk, Batı'nın yalnızca ilim ve fenni ile çağdaş değerleri ile ilgilenin, Batı'nın ahlakı yoktur diyordu.

Emperyalist devletler Atatürk'ü hiç sevmedi. Türkiye'de karşı devrimci iktidarları desteklediler. Türkiye'nin gericileşmesi zerre kadar umurlarında olmadı.

Onlara göre tam bağımsız, laik, çağdaş, demokratik bir Atatürk Türkiyesi yerine ılımlı İslam devleti modeli daha güvenilir ve kontrol edilebilirdi!

***

AKP korkunç politik hatalar yaptı, bedellerini hala en ağır şekilde ödüyoruz.

Ancak mecburiyetler ve bölgenin, hayatın gerçekleri, hatalar nehrini şimdi doğru bir yatağa yönlendiriyor...

Türkiye Eset dayatmasından Esad'ı kabule geçtiğini açıkça belli etti.

Rus lider Putin, 4 ülkenin buluşacağını açıkladı. Rusya, Türkiye, İran ve Suriye bir araya gelecek... Putin bu tarihi buluşmaya ABD'yi de davet etti...

Buluşma Kazakistan'ın Başkenti Astana'da yapılacak.

Yani her hangi bir Batı şehrinde değil...

Bölgede güç dengesi, olması gerektiği gibi bölgesel güçlerin eline geçiyor. Emperyalizmin ise terör unsurları ve suikastlar dışında elinden bir şey gelmiyor.

Rus Lider Putin'in açıklaması çarpıcı: "Açık konuşmak gerekirse uçağımızın Türk liderliğinin emri olmadan, Rusya-Türkiye ilişkilerine zarar vermek isteyen insanlar tarafından düşürüldüğü tezine şüphe ile yaklaşıyordum. Fakat Büyükelçimizin bir polis tarafından saldırıya uğramasının ardından fikrimi değiştirmeye başlıyorum..."

Türkiye Rusya'ya karşı deyim yerindeyse mahcup... bu durum bir komplekse dönüşmemeli ve Türkiye'nin ulusal çıkarlarını olumsuz etkilememeli...

Hep söylüyoruz, ihtiyacımız olan denge... Ne Rusya'nın uydusu olmak, ne de Batı'nın...

Putin bir şey daha söylüyor: "Yıkıcı unsurların emniyet ve istihbarat teşkilatları ve ordu dahil olmak üzere Türk devletinin organlarına derin biçimde nüfuz etmiş olması mümkün..."

FETÖ'yü kastediyor Rus lider... Türkiye bunu düşünmeli.

FETÖ Türkiye'yi yargıdan, emniyete, TSK'dan medyaya nasıl ele geçirdi?

Kumpas davalarının suç ortağı AKP değil miydi?

Türkiye'ye yönelik terör ihracı, yanlış Suriye politikasının bedeli değil mi?

Sahi bunca hayati hata, AKP'nin ders almasına neden oldu mu?

Muhalefet bu soruların peşinden gitmeli... Yapılan hatalar ve yanlışlar halka anlatılmalı, ağır gündem bombardımanı, "Neden bu hale düştük?" sorusunu karartmamalı...

Türkiye kaybettiği rotasını yeniden bulmaya çalışırken geleceğe odaklanmalı...

Hatalardan ders alınıyor mu?

Örneğin Rus Büyükelçiyi katleden polisin zehirli bir zihin denizinde nasıl yıkandığı yeterince tartışılmadı...

Haberlere göre 22 yaşındaki katil kamuoyunca tanınan bir kişinin "dini sohbetlerine" katılıyormuş!

Bu sohbetlerde insanlara neler anlatılıyor? Kaç sözde din alimi, hangi amaç ve niyetle bu sohbetleri yapıyor? Din adı altında hurafelerin anlatıldığı, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığı yapıldığı bilinmiyor mu?

Yaşar Nuri Öztürk'ü özlemle hatırlıyorum, büyük kaybı rahmetle anıyorum...

***

Konfiçyüs "Hatanın en büyüğü, hata yaptığını bilip de onu düzeltmenin çaresine başvurmamaktır" der...

Hata kaldırmayan bir coğrafyada Atatürk; Türkiye'nin yönünü, yolunu, hedefini yıllar öncesinden çizmişti.

Bu çizgiden şaşmanın, bilinçsiz, bilgisiz şekilde maceraya atılmanın, hem içerde hem dışarda yaşattığı ağır sonuçları yaşıyoruz.

2. Abdülhamit'in şu sözü ise AKP'nin kulağına küpe olmalı; "Tekerrür eden şey aslında tarih değil, işlenen hatalardır"