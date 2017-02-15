Hatay şehidini silah arkadaşları yalnız bırakmadı

Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Salih Kayan'ın naaşı Samsun’a getirildi. Şehidin naaşını taşıyan uçakla Samsun'a gelen silah arkadaşları da bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Hatay’ın Amanos Dağları’nda PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışma şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan’ın naaşı Adana'da düzenlenen askeri düzenin ardından Samsun-Çarşamba Havalimanında karşılandı.

Şehidin beraber görev yaptığı arkadaşları da aynı uçaktan inerken, gözyaşlarına hakim olamadılar. Birbirlerine sarılarak ağlayan görev arkadaşlarını diğer komutanlar teselli etti. Samsunlu şehidi karşılamaya Samsun Valisi İbrahim Şahin, AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AKP Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve şehidin yakınları katıldı.

Jandarma Uzman Çavuş Kayan’ın babası Yaşar Kayan’ın 17 yıl önce vefat ettiği, kendisinin 5 kardeşten 4’üncüsü olduğu ifade edildi. Şehit Kayan’ın görev yerinin Ankara olduğu, geçici görevle Hatay’a gittiği ifade edildi. Şehidin naaşı düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Ladik ilçesine doğru yola çıktı.