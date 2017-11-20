Bugünkü YENİÇAĞ »

Hatay'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

»
Hatay'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hassa ilçesi kırsalında sürdürülen planlı operasyon sırasında dün tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında sabah saatlerinde sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandığı, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Teröristlerle 2 kalaşnikof tüfek, sırt çantaları ve teçhizatlarının da ele geçirildiği bildirilen açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Hatay’da "IYI" damgalı mezar taşları bulunduHatay’da "IYI" damgalı mezar taşları bulunduHatay'da 2 terörist etkisiz hale getirildiHatay'da 2 terörist etkisiz hale getirildi'O Role Neden Seçilmedim?''O Role Neden Seçilmedim?''Belki de Türkiye ilk defa Oscar'a bu kadar yakın''Belki de Türkiye ilk defa Oscar'a bu kadar yakın'Baydar: "Marsilya'yı yenecek güce sahibiz"Baydar: "Marsilya'yı yenecek güce sahibiz"Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları başlıyorŞampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları başlıyorGüney Kore'de kuş gribi salgınıGüney Kore'de kuş gribi salgınıKatar-Mısır ilişkilerine 'üçüncü taraf' engeliKatar-Mısır ilişkilerine 'üçüncü taraf' engeliKırklareli'nde kar yağışı başladıKırklareli'nde kar yağışı başladıEski rütbeli asker FETÖ'den hapis cezasına çarptırıldıEski rütbeli asker FETÖ'den hapis cezasına çarptırıldı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti