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Hatay'da deprem!

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Hatay'da deprem!
Hatay'ın Erzin İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Hatay'ın Erzin İlçesi Yeşiltepe Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 00.06'da meydana geldi. Yerin 7.4 kilometre derinliğinde olan deprem, Erzin'in yanı sıra çevre ilçeler ve Osmaniye'de de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı. 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi ise 4.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi olarak açıkladı.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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