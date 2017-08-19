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Hatay'da özel harekat polisleri ve jandarmadan operasyon!

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Hatay'da özel harekat polisleri ve jandarmadan operasyon!
Hatay’da dur ihtarına uymayan teröristler ile polis ekipleri arasında çıkan çatışma sonucu 1 terörist ölü, biri kadın 3 terörist de sağ olarak ele geçirildi. Öldürülen teröristin canlı bomba olduğu iddia edildi.

Alınan bilgiye göre şüphe üzerine takibe alınan bir araca polis saat 12.15 sularında Hatay-İskenderun yolu Topboğazı mevkiinde dur ihtarı bulundu.

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Dur ihtarına uymayan ve ateşle karşılık veren teröristler ile polisler arasında çatışma çıktı. Aracı, lastiklerine ateş ederek durdurmayı başaran güvenlik güçleri, teröristlerden birini ölü, biri kadın 3 teröristi de canlı olarak ele geçirmeyi başardı. Çatışma sebebiyle trafik uzun süre durdu. Yakalanan teröristler kelepçelenerek götürüldü. Öldürülen teröristin canlı bomba olduğu iddia edildi. 

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