Hatay'da özel harekat polisleri ve jandarmadan operasyon!

Hatay’da dur ihtarına uymayan teröristler ile polis ekipleri arasında çıkan çatışma sonucu 1 terörist ölü, biri kadın 3 terörist de sağ olarak ele geçirildi. Öldürülen teröristin canlı bomba olduğu iddia edildi.

Alınan bilgiye göre şüphe üzerine takibe alınan bir araca polis saat 12.15 sularında Hatay-İskenderun yolu Topboğazı mevkiinde dur ihtarı bulundu. Dur ihtarına uymayan ve ateşle karşılık veren teröristler ile polisler arasında çatışma çıktı. Aracı, lastiklerine ateş ederek durdurmayı başaran güvenlik güçleri, teröristlerden birini ölü, biri kadın 3 teröristi de canlı olarak ele geçirmeyi başardı. Çatışma sebebiyle trafik uzun süre durdu. Yakalanan teröristler kelepçelenerek götürüldü. Öldürülen teröristin canlı bomba olduğu iddia edildi.